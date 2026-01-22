Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе

ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают попытки контратак и подвоза боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Уточняется, что FPV-дроны и ударные БПЛА активно уничтожают наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ.

"Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА по робототехнике, грузовой и автомобильной технике наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника", - пояснили в ведомстве.