Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе
Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 22.01.2026
Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе
Операторы БПЛА подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают попытки контратак и подвоза боеприпасов ВСУ в Купянском районе... РИА Новости, 22.01.2026
Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе
Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки и ротации ВСУ в Купянском районе
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают попытки контратак и подвоза боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки формирований ВСУ
осуществить подвоз на свои позиции живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что FPV-дроны и ударные БПЛА активно уничтожают наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ.
"Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА по робототехнике, грузовой и автомобильной технике наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника", - пояснили в ведомстве.