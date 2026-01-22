Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 22.01.2026
Бойцы группировки "Запад" срывают контратаки ВСУ в Купянском районе
Операторы БПЛА подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают попытки контратак и подвоза боеприпасов ВСУ в Купянском районе
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают попытки контратак и подвоза боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки формирований ВСУ осуществить подвоз на свои позиции живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что FPV-дроны и ударные БПЛА активно уничтожают наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ.
"Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА по робототехнике, грузовой и автомобильной технике наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника", - пояснили в ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
