https://ria.ru/20260122/spetsoperatsiya-2069472744.html
Российские военные ломают стереотип "сапер ошибается один раз"
Российские военные ломают стереотип "сапер ошибается один раз" - РИА Новости, 22.01.2026
Российские военные ломают стереотип "сапер ошибается один раз"
Военные ВС РФ ломают устоявшийся стереотип "сапер ошибается один раз", рассказал на видео Минобороны России командир инженерно-саперного взвода 44-го армейского РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T06:05:00+03:00
2026-01-22T06:05:00+03:00
2026-01-22T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235077_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_e4147599d00ab51c34b05f5f2477825d.jpg
https://ria.ru/20260121/vsu-2069300977.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c2b1c8383024cc83d98b5c433b849bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные ломают стереотип "сапер ошибается один раз"
В Минобороны рассказали о работе саперов по разминированию логистических путей
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военные ВС РФ ломают устоявшийся стереотип "сапер ошибается один раз", рассказал на видео Минобороны России командир инженерно-саперного взвода 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Калаш".
"У меня есть тяжелое ранение, тяжелое увечье, собственно, из-за конкретно моей профессии. Как говорится "сапер ошибается один раз", но мы ломаем эти стереотипы", - сказал "Калаш".
Как отметили в Минобороны России, военнослужащие под руководством командира "Калаша" ежедневно выполняют задачи по разминированию и инженерной разведке логистических путей и приграничных территорий в ходе проведения специальной военной операции.
За проявленное мужество и высокий профессионализм командир взвода отмечен ведомственными наградами – медалями "Участник специальной военной операции" и "За разминирование".
"Ежедневный труд военных инженеров группировки войск "Север" позволяет обеспечивать безопасное перемещение войск и техники, внося значительный вклад в выполнение общих боевых задач", - подытожили в российском военном ведомстве.