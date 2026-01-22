Российские военные ломают стереотип "сапер ошибается один раз"

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 22.01.2026
Военные ВС РФ ломают устоявшийся стереотип "сапер ошибается один раз", рассказал на видео Минобороны России командир инженерно-саперного взвода 44-го армейского РИА Новости, 22.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие разминируют местность в зоне СВО
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военные ВС РФ ломают устоявшийся стереотип "сапер ошибается один раз", рассказал на видео Минобороны России командир инженерно-саперного взвода 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Калаш".
"У меня есть тяжелое ранение, тяжелое увечье, собственно, из-за конкретно моей профессии. Как говорится "сапер ошибается один раз", но мы ломаем эти стереотипы", - сказал "Калаш".
Как отметили в Минобороны России, военнослужащие под руководством командира "Калаша" ежедневно выполняют задачи по разминированию и инженерной разведке логистических путей и приграничных территорий в ходе проведения специальной военной операции.
За проявленное мужество и высокий профессионализм командир взвода отмечен ведомственными наградами – медалями "Участник специальной военной операции" и "За разминирование".
"Ежедневный труд военных инженеров группировки войск "Север" позволяет обеспечивать безопасное перемещение войск и техники, внося значительный вклад в выполнение общих боевых задач", - подытожили в российском военном ведомстве.
