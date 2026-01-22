Рейтинг@Mail.ru
В Курской области нашли более 520 тел погибших, заявила Москалькова
07:30 22.01.2026 (обновлено: 09:31 22.01.2026)
В Курской области нашли более 520 тел погибших, заявила Москалькова
После вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения", — сказала она.
ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко
1 декабря 2025, 22:32
Омбудсмен отметила, что ее аппарат и власти Курской области составили реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь после вторжения украинских войск. Всего в него включили 2173 человека, из них обнаружить удалось 1378. Еще 452 человека остаются в розыске, 343 погибли.
По словам Москальковой, она постоянно получает сведения о преступлениях, которые совершают ВСУ, фактически проводящие политику геноцида русскоязычного населения. Только в январе поступило более 50 подобных сигналов. Эту информацию аппарат омбудсмена направляет в ООН, Международной Комитет Красного Креста, специальную рабочую группу Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ и Международный общественный трибунал по Украине.
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ
3 ноября 2025, 06:47
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025-го.
Преступления, которые украинские военные и наемники совершили на территории России — в Курской области и других приграничных регионах — документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, что задача органов военной юстиции — зафиксировать все нарушения, особенно против мирного населения, а от спецслужб требуется найти и покарать преступников.
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом
25 декабря 2025, 10:26
 
