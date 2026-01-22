В Курской области нашли более 520 тел погибших, заявила Москалькова

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения", — сказала она.

Омбудсмен отметила, что ее аппарат и власти Курской области составили реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь после вторжения украинских войск. Всего в него включили 2173 человека, из них обнаружить удалось 1378. Еще 452 человека остаются в розыске, 343 погибли.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025-го.

Преступления, которые украинские военные и наемники совершили на территории России — в Курской области и других приграничных регионах — документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.