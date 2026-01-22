Рейтинг@Mail.ru
13:45 22.01.2026 (обновлено: 13:46 22.01.2026)
Устав Совета мира вступил в силу, заявили в Белом доме
Устав Совета мира вступил в силу, заявили в Белом доме
совет мира по газе, каролин левитт, сша, давос
Совет мира по Газе, Каролин Левитт, США, Давос
Устав Совета мира вступил в силу, заявили в Белом доме

Подписание устава "Совета мира" в Давосе
Подписание устава "Совета мира" в Давосе
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Устав созданного по инициативе США "Совета мира" вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации, объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Устав теперь находится в полной силе. "Совет мира" теперь является официальной международной организацией", - сказала Левитт на церемонии подписания устава "Совета мира" на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Путин
Главный редактор: Гаврилова А.В.
