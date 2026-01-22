https://ria.ru/20260122/sovet-mira-2069554227.html
Церемония подписания устава Совета мира в Давосе задерживается на полчаса
Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа задерживается более чем на полчаса в ожидании прибытия президента США Дональда... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:09:00+03:00
2026-01-22T13:09:00+03:00
2026-01-22T13:12:00+03:00
Начало церемонии подписания устава Совета мира задерживается в ожидании Трампа