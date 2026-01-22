Рейтинг@Mail.ru
Церемония подписания устава Совета мира в Давосе задерживается на полчаса - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 22.01.2026 (обновлено: 13:12 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/sovet-mira-2069554227.html
Церемония подписания устава Совета мира в Давосе задерживается на полчаса
Церемония подписания устава Совета мира в Давосе задерживается на полчаса - РИА Новости, 22.01.2026
Церемония подписания устава Совета мира в Давосе задерживается на полчаса
Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа задерживается более чем на полчаса в ожидании прибытия президента США Дональда... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:09:00+03:00
2026-01-22T13:12:00+03:00
давос
дональд трамп
сша
в мире
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069353430_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_3b32759a9622f6c83d01e6233dbc6408.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069447930.html
давос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069353430_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_b772117f28bb4065001ecf845df5a250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, дональд трамп, сша, в мире, совет мира по газе
Давос, Дональд Трамп, США, В мире, Совет мира по Газе
Церемония подписания устава Совета мира в Давосе задерживается на полчаса

Начало церемонии подписания устава Совета мира задерживается в ожидании Трампа

© REUTERS / Jonathan ErnstУчастники экономического форума в Давосе
Участники экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Участники экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа задерживается более чем на полчаса в ожидании прибытия президента США Дональда Трампа, следует из трансляции мероприятия.
Мероприятие, проходящее на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, было запланировано на 12.30 мск. Пресс-пул Белого дома сообщал, что кортеж Трампа выехал к месту проведения церемонии в 12.33 и прибыл в 12.42 мск, однако информация о присутствии Трампа все еще не уточняется.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг уже прибыли к месту проведения церемонии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе
21 января, 23:54
 
ДавосДональд ТрампСШАВ миреСовет мира по Газе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала