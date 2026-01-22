Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
18:48 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ska-spartak-smotret-onlayn-2069675338.html
СКА и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T18:48:00+03:00
2026-01-22T18:48:00+03:00
хоккей
ска (санкт-петербург)
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
ска (санкт-петербург), спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

СКА — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. СКА и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 января и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
1 : 2
Спартак Москва
03:04 • Nikita Nedopyokin
(Сергей Сапего, Матвей Поляков)
12:42 • Никита Коростелев
(Лукас Локхарт, )
17:06 • Danil Pivchulin
(Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСКА (Санкт-Петербург)ХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
