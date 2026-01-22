СМИ: сделка по Гренландии включает операцию НАТО по безопасности в Арктике

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Сделка США по Гренландии, которая обсуждалась американским президентом Дональдом Трампом с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе, включает военную операцию США и других стран НАТО по обеспечению безопасности Артики, сообщает британский портал i Paper.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
"США намерены присоединиться к (британским - ред.) Королевским военно-воздушным силам и военно-морскому флоту в операции НАТО по защите Гренландии от возможных угроз. Планы по размещению европейских войск на этой датской территории включены в рамки соглашения, достигнутого Дональдом Трампом и североатлантическим альянсом в среду", - пишет издание.
По информации портала, Рютте предложил США разместить на острове подразделения морской и воздушной разведки наряду с войсками других стран НАТО.
С британской стороны в операции могут участвовать разведывательные самолеты Boeing P-8 и Poseidon. Кроме Великобритании самолетами Boeing P-8 располагают Норвегия, Германия и США.
Предполагается, что операция с условным названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry) является попыткой убедить Трампа в том, что Европа может самостоятельно защищаться, отмечает издание.
Ранее в январе глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" для укрепления сил альянса на севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный часовой", должна охватить "весь Крайний Север", включая Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе. Министр также не исключила возможности проведения военных учений НАТО в Гренландии.