СМИ: сделка по Гренландии включает операцию НАТО по безопасности в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
22:01 22.01.2026
СМИ: сделка по Гренландии включает операцию НАТО по безопасности в Арктике
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
марк рютте
нато
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
СМИ: сделка по Гренландии включает операцию НАТО по безопасности в Арктике

i Paper: сделка США по Гренландии включает операцию по безопасности в Арктике

© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Сделка США по Гренландии, которая обсуждалась американским президентом Дональдом Трампом с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе, включает военную операцию США и других стран НАТО по обеспечению безопасности Артики, сообщает британский портал i Paper.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Глава МИД Нидерландов прокомментировал планы Трампа по Гренландии
Вчера, 20:20
"США намерены присоединиться к (британским - ред.) Королевским военно-воздушным силам и военно-морскому флоту в операции НАТО по защите Гренландии от возможных угроз. Планы по размещению европейских войск на этой датской территории включены в рамки соглашения, достигнутого Дональдом Трампом и североатлантическим альянсом в среду", - пишет издание.
По информации портала, Рютте предложил США разместить на острове подразделения морской и воздушной разведки наряду с войсками других стран НАТО.
С британской стороны в операции могут участвовать разведывательные самолеты Boeing P-8 и Poseidon. Кроме Великобритании самолетами Boeing P-8 располагают Норвегия, Германия и США.
Предполагается, что операция с условным названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry) является попыткой убедить Трампа в том, что Европа может самостоятельно защищаться, отмечает издание.
Ранее в январе глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" для укрепления сил альянса на севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный часовой", должна охватить "весь Крайний Север", включая Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе. Министр также не исключила возможности проведения военных учений НАТО в Гренландии.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии
Вчера, 21:34
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
