В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни"
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни" - РИА Новости, 22.01.2026
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни"
Пациент городской клинической больницы Балаково Саратовской области рассказал врачам, что попал к ним с травмами после падения с "Эйфелевой башни", сообщает
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости.
Пациент городской клинической больницы Балаково Саратовской области рассказал врачам, что попал к ним с травмами после падения с "Эйфелевой башни", сообщает
в четверг ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" (БГКБ) в своем Telegram-канале.
Как рассказали в больнице, пациент поступил в приемное отделение 13 января. Он рассказал врачам, что упал с высоты более пяти метров и показал им фотографии металлической конструкции, похожей на Эйфелеву башню в Париже, а также уменьшенные копии других достопримечательностей, среди которых был индийский Тадж-Махал, и статуя Христа-Искупителя как в Рио-де-Жанейро.
"При первичном осмотре и сборе анамнеза пациент спокойно заявил медикам, что упал… с Эйфелевой башни в Хвалынском районе
. Врачи, конечно, сначала не поверили. Но пациент не бредил", - говорится в сообщении.
Пациенту оказали всю необходимую медицинскую помощь, его оперативно обследовали с помощью компьютерной томографии и УЗИ-диагностики и обезболили. В результате падения пациент сломал два ребра и получил ушибы мягких тканей, сейчас он в стабильном состоянии, его готовят к выписке уже на следующей неделе.
Копии всемирно известных достопримечательностей, о которых говорил мужчина, находятся на территории парк-отеля в Хвалынском районе Саратовской области
.