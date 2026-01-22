Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни" - РИА Новости, 22.01.2026
17:15 22.01.2026 (обновлено: 18:42 22.01.2026)
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни"
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни" - РИА Новости, 22.01.2026
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни"
Пациент городской клинической больницы Балаково Саратовской области рассказал врачам, что попал к ним с травмами после падения с "Эйфелевой башни", сообщает в... РИА Новости, 22.01.2026
саратовская область
хвалынский район
балаково
происшествия
саратовская область
хвалынский район
балаково
саратовская область, хвалынский район, балаково, происшествия
Саратовская область, Хвалынский район, Балаково, Происшествия
В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с "Эйфелевой башни"

В Саратовской области мужчина попал в больницу после падения с "Эйфелевой башни"

Перелом ребер у мужчины, упавшего с "Эйфелевой башни" в Саратовской области
Перелом ребер у мужчины, упавшего с Эйфелевой башни в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница"/Telegram
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Пациент городской клинической больницы Балаково Саратовской области рассказал врачам, что попал к ним с травмами после падения с "Эйфелевой башни", сообщает в четверг ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" (БГКБ) в своем Telegram-канале.
Как рассказали в больнице, пациент поступил в приемное отделение 13 января. Он рассказал врачам, что упал с высоты более пяти метров и показал им фотографии металлической конструкции, похожей на Эйфелеву башню в Париже, а также уменьшенные копии других достопримечательностей, среди которых был индийский Тадж-Махал, и статуя Христа-Искупителя как в Рио-де-Жанейро.
"Эйфелева башня" на территории парк-отеля в Хвалынском районе Саратовской области
Эйфелева башня на территории парк-отеля в Хвалынском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница"/Telegram
"Эйфелева башня" на территории парк-отеля в Хвалынском районе Саратовской области
"При первичном осмотре и сборе анамнеза пациент спокойно заявил медикам, что упал… с Эйфелевой башни в Хвалынском районе. Врачи, конечно, сначала не поверили. Но пациент не бредил", - говорится в сообщении.
Пациенту оказали всю необходимую медицинскую помощь, его оперативно обследовали с помощью компьютерной томографии и УЗИ-диагностики и обезболили. В результате падения пациент сломал два ребра и получил ушибы мягких тканей, сейчас он в стабильном состоянии, его готовят к выписке уже на следующей неделе.
Копии всемирно известных достопримечательностей, о которых говорил мужчина, находятся на территории парк-отеля в Хвалынском районе Саратовской области.
В Саратовской области завели дело из-за некачественного питания в школах
В Саратовской области завели дело из-за некачественного питания в школах
21 января, 23:54
 
Саратовская область, Хвалынский район, Балаково, Происшествия
 
 
