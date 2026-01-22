https://ria.ru/20260122/saratov-2069609996.html
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2026
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Саратовской области, где с 23 по 27 января ожидаются аномальные морозы, сообщило ФГБУ "Приволжское УГМС". РИА Новости, 22.01.2026
саратовская область
пензенская область
саратов
происшествия
