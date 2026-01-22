Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/saratov-2069609996.html
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2026
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Саратовской области, где с 23 по 27 января ожидаются аномальные морозы, сообщило ФГБУ "Приволжское УГМС". РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:35:00+03:00
2026-01-22T15:35:00+03:00
саратовская область
пензенская область
саратов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068648391_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_0f44fd2945cde4cb3a8775f042b0997e.jpg
https://ria.ru/20260121/pogoda-2069219946.html
саратовская область
пензенская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068648391_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f20231e5badb144648d88be3d04a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, пензенская область, саратов, происшествия
Саратовская область, Пензенская область, Саратов, Происшествия
В Саратовской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за морозов

В Саратовской области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов

© РИА Новости / Никита Гольцов | Перейти в медиабанкМорозная погода
Морозная погода - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Никита Гольцов
Перейти в медиабанк
Морозная погода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Саратовской области, где с 23 по 27 января ожидаются аномальные морозы, сообщило ФГБУ "Приволжское УГМС".
"В период с 23 по 27 января 2026 года в Пензенской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", - говорится в предупреждении на сайте гидрометцентра.
Заместитель начальника саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Мытарев в комментарии РИА Новости пояснил, что в настоящее время в регионе устанавливается антициклональный характер погоды. По прогнозам синоптиков, в выходные дни по Саратовской области ожидается температура -20…-25 градусов, в Саратове до -20, что ниже климатической нормы.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
21 января, 08:49
 
Саратовская областьПензенская областьСаратовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала