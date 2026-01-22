Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от травмы голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов тренируется по индивидуальной программе, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Сафонов восстанавливается от перелома левой руки, который он получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.

Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.