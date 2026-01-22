https://ria.ru/20260122/safonov-2069711218.html
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе
Восстанавливающийся от травмы голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов тренируется по индивидуальной программе, сообщается на сайте французского футбольного... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T22:51:00+03:00
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от травмы голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов тренируется по индивидуальной программе, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
Сафонов восстанавливается от перелома левой руки, который он получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шесть трофеев. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.