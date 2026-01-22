Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:51 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/safonov-2069711218.html
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе
Восстанавливающийся от травмы голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов тренируется по индивидуальной программе, сообщается на сайте французского футбольного... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T22:51:00+03:00
2026-01-22T22:51:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
фламенго
краснодар
суперкубок франции
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796194_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_39c86920ebb37a810c6f8ceda14266cc.jpg
https://ria.ru/20260121/pszh-2069191861.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796194_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6209d0200e7c18e18cf5cccc7fbe6ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, краснодар, суперкубок франции, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Краснодар, Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА
Вратарь "ПСЖ" Сафонов тренируется по индивидуальной программе

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Сафонов тренируется по индивидуальной программе

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от травмы голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов тренируется по индивидуальной программе, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
Сафонов восстанавливается от перелома левой руки, который он получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шесть трофеев. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Эпизод матча ЛЧ между Спортингом и ПСЖ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов
21 января, 01:03
 
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоКраснодарСуперкубок ФранцииЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала