Снова русофобия: чемпионку мира заставили оправдываться за русскую фамилию

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Русофобия в Прибалтийских странах прочно въелась во все сферы жизни общества. Другого объяснения ситуации нет: в Латвии чемпионку мира по пляжному волейболу вынудили оправдываться под очень абсурдным предлогом.

За что столько ненависти обрушилось на спортсменку?

"В нашем обществе это недопустимо"

Инцидент произошел с Анастасией Самойловой, которая играет в паре с Тиной Граудиней. Во время интервью Jauns & Privāts журналисты позволили себе лишнего, спросив чемпионку о ее происхождении.

"Да, моя фамилия не латышская. Многие воспринимают меня как русскую или как человека из России. Под публикацией о нашей победе на чемпионате мира были комментарии о том, что я русская и мне нужно ехать обратно в Россию. Это полный ужас! Я родилась и выросла в Латвии, училась в латышской школе. Мне пишут такое только потому, что у меня русская фамилия. Мне кажется, что в нашем обществе это недопустимо", — заявила спортсменка.

"Моя мама родилась в Казахстане и переехала в Латвию, когда ей было восемь лет. Папа родился в Латвии, но в семье мы говорим по-русски. Ну и что? Мама отдала меня в латышский детский сад и латышскую школу. Я не выбирала язык, на котором говорить", — продолжила Самойлова.

Раскритиковали в интернете

Следует отметить, что в социальных сетях интервью, в котором спортсменку вынудили оправдываться за национальность, вызвало негативную реакцию.

"Девушка с русской фамилией, в семье которой говорят по-русски, выиграла для Латвии золотую медаль чемпионата мира. Что у нее спрашивают латышские СМИ? “Как вы относитесь к претензиям по поводу вашей фамилии?“ И обескураженная девушка начинает оправдываться, что вообще-то она родилась в Латвии и ходила в латышский садик", — написала в одной из социальных сетей пользовательница Ольга.

"В цивилизованном мире за такие вопросы журналист бы получил штраф, увольнение и иск в суд от того, кому данный вопрос был адресован", — отметили в комментариях.

“Нужно принуждать” к изучению языка

А тем временем с очередной националистической инициативой выступили в эстонском парламенте — предложили увеличить срок службы в армии для этнических русских, не владеющих государственным языком. Предположительно, первое время такие призывники будут учить в армии язык, а потом уже служить наравне с остальными.

По мнению председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу, идеальным решением было бы предоставление государством людям призывного возраста возможности изучить эстонский язык до поступления на военную службу и молодые люди делали бы это добровольно.

"Лучше всего, когда человек сам понимает, что ему все равно придется идти на срочную службу, если он уже отобран Департаментом оборонных ресурсов, имеет соответствующий возраст и ему стало известно об этом. Чтобы он сам был мотивирован и пошел учиться. Но мы не можем исходить из того, что все сразу с радостью пойдут учить эстонский язык. Так что там должен быть какой-то механизм принуждения", — сказал он.

Впрочем, по словам Стойческу, пока нет однозначного решения этой проблемы и он лично открыт для любых идей.

"Скоро ничего не останется, кроме русофобии"

Как на таком фоне не вспомнить слова легенды советской эстрады Раймонда Паулса. Знаменитый композитор отметил, что облеченные властью латвийские деятели заняты борьбой с "русским языком" и доводят свой крестовый поход против всего российского до абсурда.

"Во времена СССР все проживающие в Латвии обязаны были знать русский язык и разговаривать на нем, но и латышский язык и культура активно использовались в стране, никогда не были под запретом. <...> А вот (теперь. — Прим. ред.) в Латвии русский язык под запретом, его использование наказывается и подавляется властями. Под запретом все российские телеканалы", — говорил Паулс.

Во времена СССР Прибалтику по праву называли "витриной" Советского Союза — в Латвии, например, было развито сельское хозяйство. Однако Западу, по мнению маэстро, не требуются ни молоко, ни сыры, ни масло, а рынки России и Беларуси для страны оказались закрыты.

"Больше половины фермерских хозяйств обанкротились и прекратили существование. На все это больно смотреть, ощущение такое, что скоро в нашей стране, кроме русофобии, больше ничего не останется", — высказался Паулс.