Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании

МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. Одной из жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании оказалась россиянка, сообщило РИА Новости посольство в Мадриде.

"Посольство России Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки", — сказали в ведомстве.

Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших. Они также отметили, что находятся с родственниками в прямом контакте и оказывают консульское содействие.

Вечером 18 января поезд, следовавший из Малаги Мадрид , сошел с рельсов в районе населенного пункта Адамус и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав Мадрид — Уэльва. От столкновения второй поезд тоже сошел с рельсов. Погибли 43 человека, около ста человек получили ранения.