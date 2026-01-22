Рейтинг@Mail.ru
11:41 22.01.2026 (обновлено: 12:11 22.01.2026)
Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании
Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании
Одной из жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании оказалась россиянка, сообщило РИА Новости посольство в Мадриде. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
испания
россия
мадрид
столкновение поездов в испании
в мире, испания, россия, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Россия, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании

РИА Новости: россиянка погибла при столкновении поездов на юге Испании

МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. Одной из жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании оказалась россиянка, сообщило РИА Новости посольство в Мадриде.
"Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки", — сказали в ведомстве.
Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших. Они также отметили, что находятся с родственниками в прямом контакте и оказывают консульское содействие.
Вечером 18 января поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в районе населенного пункта Адамус и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав Мадрид — Уэльва. От столкновения второй поезд тоже сошел с рельсов. Погибли 43 человека, около ста человек получили ранения.
Причины происшествия расследует специальная комиссия. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал его крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
