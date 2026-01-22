https://ria.ru/20260122/roskomnadzor-2069652592.html
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые "снимают" одежду с человека по его фотографии,...
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
искусственный интеллект (ии)
россия
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Искусственный интеллект (ИИ)
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ИИ-сервисов