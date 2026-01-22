Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов - РИА Новости, 22.01.2026
17:30 22.01.2026
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые "снимают" одежду с человека по его фотографии,... РИА Новости, 22.01.2026
Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ботов

Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке раздевающих ИИ-сервисов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор не получал решений судов о блокировке сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые "снимают" одежду с человека по его фотографии, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее СМИ писали, что депутаты Госдумы попросили Роскомнадзор ограничить работу онлайн-ресурсов, использующих ИИ-технологии для генерации фальшивых изображений обнаженных людей в России.
"Роскомнадзор имеет право ограничивать доступ к соответствующим материалам, размещенным на интернет-ресурсах, на основании решений уполномоченных государственных органов власти и судов. В данный момент таких решений в отношении указанных сервисов не поступало", - говорится в сообщении.
Бельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Бельгийский депутат показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини
13 января, 15:58
 
