Действия НАТО в Арктике не истощат ресурсы для Украины, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что действия альянса в Арктике не приведут к истощению ресурсов для поддержки Украины, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 22.01.2026
