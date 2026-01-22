Рейтинг@Mail.ru
Действия НАТО в Арктике не истощат ресурсы для Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 22.01.2026
14:18 22.01.2026
Действия НАТО в Арктике не истощат ресурсы для Украины, заявил Рютте
Действия НАТО в Арктике не истощат ресурсы для Украины, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что действия альянса в Арктике не приведут к истощению ресурсов для поддержки Украины, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
арктика
украина
марк рютте
нато
https://ria.ru/20260122/ryutte-2069557041.html
арктика
украина
в мире, арктика, украина, марк рютте, нато
В мире, Арктика, Украина, Марк Рютте, НАТО
Действия НАТО в Арктике не истощат ресурсы для Украины, заявил Рютте

Рютте: действия НАТО в Арктике не приведут к истощению ресурсов для Киева

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что действия альянса в Арктике не приведут к истощению ресурсов для поддержки Украины, передает агентство Рейтер.
"Рютте также заявил, что усиленные действия в Артике не истощат ресурсы в поддержку Украины", - говорится в сообщении агентства.
Сделка с США по Гренландии усилит вклад НАТО в Арктику, заявил Рютте
