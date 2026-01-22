Рейтинг@Mail.ru
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе - РИА Новости, 22.01.2026
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе
Прокуратура начала проверку после появления информации о падении в пермской школе шведской стенки вместе с занимавшимся на ней учеником, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, березники, пермь
Происшествия, Березники, Пермь
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе

Прокуратура начала проверку после падения шведской стенки в пермской школе

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о падении в пермской школе шведской стенки вместе с занимавшимся на ней учеником, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в гимназии №9 в пермских Березниках на уроке физкультуры шведская стенка рухнула вместе с занимавшимся на ней школьником. При этом ребенок якобы стукнулся головой.
"Прокуратура города Березники организовала проверку по информации о травмировании ученика МАОУ "Гимназия № 9" на уроке физкультуры в результате падения шведской стенки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство проверит работу сотрудников школы, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних на уроках.
В краевой прокуратуре агентству пояснили, что, по информации сотрудников надзорного ведомства, ребенок в школе получил ушибы.
ПроисшествияБерезникиПермь
 
 
