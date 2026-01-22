https://ria.ru/20260122/prokuratura-2069602375.html
В Перми проверят сообщения о падении шведской стенки с ребенком в школе
ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о падении в пермской школе шведской стенки вместе с занимавшимся на ней учеником, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в гимназии №9 в пермских Березниках
на уроке физкультуры шведская стенка рухнула вместе с занимавшимся на ней школьником. При этом ребенок якобы стукнулся головой.
"Прокуратура города Березники организовала проверку по информации о травмировании ученика МАОУ "Гимназия № 9" на уроке физкультуры в результате падения шведской стенки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство проверит работу сотрудников школы, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних на уроках.
В краевой прокуратуре агентству пояснили, что, по информации сотрудников надзорного ведомства, ребенок в школе получил ушибы.