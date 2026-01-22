https://ria.ru/20260122/pozhar-2069509444.html
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Красноярске
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Красноярске - РИА Новости, 22.01.2026
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Красноярске
Пожар в центре социальной помощи "Родник" в Красноярске, в котором пострадали два человека, по предварительным данным, могло вызвать замыкание электропроводки,... РИА Новости, 22.01.2026
КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Пожар в центре социальной помощи "Родник" в Красноярске, в котором пострадали два человека, по предварительным данным, могло вызвать замыкание электропроводки, сообщила прокуратура региона.
Пожар произошел в среду на пятом этаже в центре социальной помощи "Родник", на нижние этажи здания были эвакуированы 188 человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадали два человека. Они госпитализированы в ожоговое отделение краевой больницы.
По данным прокуратуры, проживающие временно размещены этажом ниже, повреждённые окна перекрываются тепловой завесой.
"По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание... Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в пансионате "Родник", - говорится в сообщении.