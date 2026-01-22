Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Пожар в центре социальной помощи "Родник" в Красноярске, в котором пострадали два человека, по предварительным данным, могло вызвать замыкание электропроводки, сообщила прокуратура региона.

Пожар произошел в среду на пятом этаже в центре социальной помощи "Родник", на нижние этажи здания были эвакуированы 188 человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадали два человека. Они госпитализированы в ожоговое отделение краевой больницы.

По данным прокуратуры, проживающие временно размещены этажом ниже, повреждённые окна перекрываются тепловой завесой.