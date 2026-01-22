На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала

"На территории портового терминала в поселке Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.