https://ria.ru/20260122/pozhar-2069456300.html
На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала
Открытое горение ликвидировано в одном из резервуаров портового терминала, подвергшегося атаке со стороны ВСУ, в поселке Волна Краснодарского края, очаг... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T01:29:00+03:00
2026-01-22T01:29:00+03:00
2026-01-22T01:29:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985648977_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_d4b6dd3916139374dff1ccb6902f5825.jpg
https://ria.ru/20260120/adygeja-2069182121.html
https://ria.ru/20251225/bpla-2064491121.html
краснодарский край
россия
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985648977_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c74e34aa102f77130a4214a87c5c1149.jpg
