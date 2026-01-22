Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала
01:29 22.01.2026
На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала
На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала
На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала

В поселке Волна ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала

© АГН "Москва" / Денис ВоронинТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Тушение пожара. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в одном из резервуаров портового терминала, подвергшегося атаке со стороны ВСУ, в поселке Волна Краснодарского края, очаг возгорания на еще одном резервуаре полностью потушен, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Волна четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов. В оперштабе региона уточнили, что в результате атаки три человека погибли, восемь пострадали.
"На территории портового терминала в поселке Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В оперштабе добавили, что группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники – в том числе задействованы сотрудники главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
