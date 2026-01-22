Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому не стоит надеяться на соглашение с Трампом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/politika-2069452997.html
Зеленскому не стоит надеяться на соглашение с Трампом, заявил Слуцкий
Зеленскому не стоит надеяться на соглашение с Трампом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленскому не стоит надеяться на соглашение с Трампом, заявил Слуцкий
Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на то, что президент США Дональд Трамп подпишет с ним какие-либо соглашения о "гарантиях безопасности", заявил глава... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:52:00+03:00
2026-01-22T00:52:00+03:00
в мире
давос
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069427641.html
https://ria.ru/20260120/zelenskij-2069047348.html
давос
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, нато, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, НАТО, Мирный план США по Украине
Зеленскому не стоит надеяться на соглашение с Трампом, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленскому не стоит надеяться на подписание соглашений с США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на то, что президент США Дональд Трамп подпишет с ним какие-либо соглашения о "гарантиях безопасности", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера. Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Участники экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Диктатура Зеленского". Произошедшее в Давосе разозлило журналиста
Вчера, 21:28
"И только обнадеженный и одновременно униженный (в очередной раз!) Зеленский спешно пакует чемодан. Однако вряд ли ему стоит надеяться на то, что Трамп подпишет с ним какие-либо соглашения о так называемых "гарантиях безопасности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам политика, НАТО, куда так стремится неонацистский режим, стоит на пороге большого внутреннего кризиса. "Укрофюрера просто использовали в политической игре, где легко жертвуют "пешками", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
20 января, 14:44
 
В миреДавосСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала