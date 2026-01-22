Зеленскому не стоит надеяться на соглашение с Трампом, заявил Слуцкий

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на то, что президент США Дональд Трамп подпишет с ним какие-либо соглашения о "гарантиях безопасности", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера. Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"И только обнадеженный и одновременно униженный (в очередной раз!) Зеленский спешно пакует чемодан. Однако вряд ли ему стоит надеяться на то, что Трамп подпишет с ним какие-либо соглашения о так называемых "гарантиях безопасности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам политика, НАТО, куда так стремится неонацистский режим, стоит на пороге большого внутреннего кризиса. "Укрофюрера просто использовали в политической игре, где легко жертвуют "пешками", - добавил он.
