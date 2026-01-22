Рейтинг@Mail.ru
Аббас рассказал о духовной связи с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 22.01.2026 (обновлено: 14:08 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/palestina-2069568742.html
Аббас рассказал о духовной связи с Россией
Аббас рассказал о духовной связи с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Аббас рассказал о духовной связи с Россией
Президент государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что Россия является другом для палестинцев на протяжении пяти десятилетий, каждый раз, приезжая в Россию,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:49:00+03:00
2026-01-22T14:08:00+03:00
россия
палестина
в мире
махмуд аббас
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg
https://ria.ru/20260122/palestina-2069561699.html
россия
палестина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3247492d80c5335eee334841b9d47e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, в мире, махмуд аббас, владимир путин, москва
Россия, Палестина, В мире, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Москва
Аббас рассказал о духовной связи с Россией

Аббас на встрече с Путиным рассказал о духовной связи Палестины с Россией

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что Россия является другом для палестинцев на протяжении пяти десятилетий, каждый раз, приезжая в Россию, они чувствуют определенную духовную связь между странами.
"Россия - наш друг на протяжении более пяти десятилетий, мы каждый раз приезжаем в Вашу замечательную страну, и при каждый возможности, будь это лето, будь это зимой, в снег или дождь, мы чувствуем, что часть наших сердец вместе с вами, что нас с вами связывает духовная связь, Москва как наш второй дом, мы здесь среди наших друзей", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Аббас назвал Россию большим другом Палестины
Вчера, 13:30
 
РоссияПалестинаВ миреМахмуд АббасВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала