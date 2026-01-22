Рейтинг@Mail.ru
02:40 22.01.2026
Премьер Пакистана планирует посетить Россию в марте
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует посетить Россию с визитом в начале марта, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
россия
пакистан
шехбаз шариф
2026
в мире, россия, пакистан, шехбаз шариф
В мире, Россия, Пакистан, Шехбаз Шариф
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует посетить Россию с визитом в начале марта, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
"Визит состоится в первой половине марта. Стороны достигали понимания по датам", - сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, премьер-министр с нетерпением ждет своей поездки в Россию.
"Мы считаем, что этот визит будет иметь ключевое значение для того, чтобы вывести наши отношения на новый уровень. Пакистан и Россия должны иметь крепкие отношения в политической, экономической, социальной, образовательной сферах и в сфере бизнеса. Мы работаем над этим. Я надеюсь, что этот визит будет прорывным", - добавил посол.
