В Новосибирске после обрушения крыши ТЦ проверили 567 зданий
17:36 22.01.2026 (обновлено: 22:34 22.01.2026)
В Новосибирске после обрушения крыши ТЦ проверили 567 зданий
Специалисты районных администраций в Новосибирске за сутки с момента обрушения крыши двухэтажного здания ТЦ под весом снега проверили содержание 567 городских... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, новосибирск, первомайский район, максим кудрявцев
Происшествия, Новосибирск, Первомайский район, Максим Кудрявцев
В Новосибирске после обрушения крыши ТЦ проверили 567 зданий

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 22 янв — РИА Новости. Специалисты районных администраций в Новосибирске за сутки с момента обрушения крыши двухэтажного здания ТЦ под весом снега проверили содержание 567 городских объектов, сообщили журналистам в мэрии.
"Всего специалисты районных администраций проверили 567 объектов. По выявленным нарушениям выдано 72 предписания собственникам зданий и управляющим организациям, направлено 164 требования о принятии мер по ликвидации снежных масс с кровель", — говорится в сообщении.
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске предстанет перед судом
Вчера, 07:40
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске предстанет перед судом
Вчера, 07:40
Выездной контроль по соблюдению нормативов к содержанию кровель и своевременной очистке их от снега прошел 22 января по поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Особое внимание уделялось скоплениям снега на плоскостных поверхностях кровель социальных, коммерческих и административных объектов.
"В зимний период выездные инспекции проводятся регулярно. Работа была усилена в связи с обрушением в Первомайском районе, где, по предварительным данным, из-за скопления снега на крыше не выдержали конструкции торгового центра. Выездные проверки в районах будут продолжены", — сообщили в горадминистрации.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске в среду на улице Наумова. Пострадали две женщины. Спасатели освободили из-под завалов еще одного пострадавшего (мужчину), однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Появились кадры обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
21 января, 17:48
Появились кадры обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
21 января, 17:48
 
