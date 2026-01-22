В Новосибирске после обрушения крыши ТЦ проверили 567 зданий

НОВОСИБИРСК, 22 янв — РИА Новости. Специалисты районных администраций в Новосибирске за сутки с момента обрушения крыши двухэтажного здания ТЦ под весом снега проверили содержание 567 городских объектов, сообщили журналистам в мэрии.

"Всего специалисты районных администраций проверили 567 объектов. По выявленным нарушениям выдано 72 предписания собственникам зданий и управляющим организациям, направлено 164 требования о принятии мер по ликвидации снежных масс с кровель", — говорится в сообщении.

Выездной контроль по соблюдению нормативов к содержанию кровель и своевременной очистке их от снега прошел 22 января по поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева . Особое внимание уделялось скоплениям снега на плоскостных поверхностях кровель социальных, коммерческих и административных объектов.

"В зимний период выездные инспекции проводятся регулярно. Работа была усилена в связи с обрушением в Первомайском районе , где, по предварительным данным, из-за скопления снега на крыше не выдержали конструкции торгового центра. Выездные проверки в районах будут продолжены", — сообщили в горадминистрации.