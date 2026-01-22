https://ria.ru/20260122/novosibirsk-2069467976.html
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали - РИА Новости, 22.01.2026
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
Правоохранительные органы задержали собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
новосибирск
новосибирск
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
