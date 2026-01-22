Рейтинг@Mail.ru
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
22.01.2026
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Происшествия, Новосибирск
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали

РИА Новости: владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Собственник задержан на 48 часов", - сказала представитель ведомства.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова, предварительно из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Эксперт назвал возможные причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
