Глава Кузбасса выступил в защиту врачей после ЧП в роддоме в Новокузнецке
15:29 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/novokuznetsk-2069608369.html
Глава Кузбасса выступил в защиту врачей после ЧП в роддоме в Новокузнецке
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямой линии с жителями региона вступился за врачей роддома №1 в Новокузнецке. РИА Новости, 22.01.2026
новокузнецк, кемеровская область, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, общество
Новокузнецк, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Общество
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямой линии с жителями региона вступился за врачей роддома №1 в Новокузнецке.
"Общество в первую очередь стало обвинять медиков, ну а я бы защитил врачей… И по нашим данным, по нашим анализам, мы не склоняемся к тому, что в больнице была внутрибольничная инфекция", – сказал Середюк.
Роддом №1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
Вчера, 13:26
По его данным, с конца декабря и в течение новогодних праздников в Новокузнецком роддоме №1 прошло более 140 родов, в основном дети имеют высокие баллы по шкале Апгар и выписаны.
"И мы обзвонили некоторых из них, и созвонились с учреждениями здравоохранения, с поликлиниками, которые ведут новорожденных малышей. Состояние у них удовлетворительное. Там не проявляются какие-то признаки заболеваний", – отметил губернатор.
Он пояснил, что не считает причиной сложившейся ситуации в роддоме ошибку врачей.
"Коснулись не всего роддома, а именно тех детей, кто находился в реанимации. Рожденные там находились в реанимации, рожденные и 2 декабря, и больше месяца находились на выхаживании. И ошибка врачей, если бы она была, здесь эта причина несостоятельна, потому что у каждого младенца… был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку", – подытожил глава региона.
Окончательные выводы по ситуации будут сделаны после завершения работы федеральных экспертов.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, исполняющий обязанности завотделения запрещены определенные действия.
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Середюк заявил об усилении роддома №2 в Новокузнецке специалистами
Вчера, 14:17
 
Новокузнецк Кемеровская область Илья Середюк Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
