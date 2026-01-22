Рейтинг@Mail.ru
Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 22.01.2026 (обновлено: 02:32 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/norvegiya-2069459758.html
Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией
Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией
Осло не планирует возводить ограждение от России на границе, однако проводит модернизацию инфраструктуры, заявили газете "Известия" в национальном полицейском... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:31:00+03:00
2026-01-22T02:32:00+03:00
в мире
осло
россия
норвегия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897572786_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a39cec616c9d0cc84e4c9fcf221bbada.jpg
https://ria.ru/20260120/telegraph-2068946203.html
осло
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897572786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36e5937f9e79e5d8e728a28e1d05377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, осло, россия, норвегия, евросоюз
В мире, Осло, Россия, Норвегия, Евросоюз
Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией

"Известия": Осло не планирует возводить ограждение от России на границе

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск"
Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии Борисоглебск - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Осло не планирует возводить ограждение от России на границе, однако проводит модернизацию инфраструктуры, заявили газете "Известия" в национальном полицейском управлении Норвегии.
"В настоящее время норвежская полиция проводит модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визами... Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение", - рассказали изданию в норвежском ведомстве.
В национальном полицейском управлении добавили, что модернизация - это естественное развитие управления границами, направленное на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения из-за России
20 января, 09:12
 
В миреОслоРоссияНорвегияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала