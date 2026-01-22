Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией

https://ria.ru/20260122/norvegiya-2069459758.html
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Осло не планирует возводить ограждение от России на границе, однако проводит модернизацию инфраструктуры, заявили газете "Известия"
в национальном полицейском управлении Норвегии.
"В настоящее время норвежская полиция проводит модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визами... Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение", - рассказали изданию в норвежском ведомстве.
В национальном полицейском управлении добавили, что модернизация - это естественное развитие управления границами, направленное на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.