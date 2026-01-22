Номинации на премию "Оскар-2026"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар" 2026 года. Опубликован список фильмов, актеров и режиссеров, которые претендуют на главные награды. Вся актуальная информация о номинациях, ключевых категориях, дата церемонии, и кто выдвинут от России, — в материале РИА Новости.
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026"
В этом году в списке номинантов на премию "Оскар-2026" можно увидеть как крупные студийные проекты, так и независимые картины, которые покорили критиков и зрителей. Среди претендентов — известные имена и новые таланты, чей вклад в киноиндустрию уже оценили члены Академии.
© REUTERS / Mario AnzuoniЦеремония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз
Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз
Когда и как объявили претендентов
Номинанты на 98-ю премию "Оскар" традиционно объявляются на пресс-конференции Академии, которая транслируется в прямом эфире. В этом году мероприятие прошло 22 января.
Сколько номинаций представлено
На "Оскар-2026" представлено 24 номинации. Попадание в шорт-лист премии уже подчеркивает профессионализм и креативность участников, но кто станет победителем, мир узнает после голосования членов Академии.
© A24 (2025)Кадр из фильма "Марти Великолепный"
Кадр из фильма "Марти Великолепный"
Ключевые номинации на "Оскар-2026"
Самой престижной традиционно считается номинация "Лучший фильм года".
Лучший фильм
- "Гамнет";
- "Франкенштейн";
- "Марти Великолепный";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Сны поездов".
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой";
- Хлоя Чжао, "Гамнет";
- Джош Сафди, "Марти великолепный";
- Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность";
- Райан Куглер, "Грешники".
Полный список номинаций на "Оскар-2026"
Актерские категории
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Роуз Бирн,"Я бы тебя пнула, если бы могла"
- Кейт Хадсон, "Голубая луна"
- Рената Рейсве, "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун, "Бугония"
Лучшая мужская роль
- Леонардо Дикаприо, "Битва за битвой"
- Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан, "Грешники"
- Вагнер Моура, "Секретный агент"
© Warner Bros. (2025)Кадр из фильма "Грешники"
Кадр из фильма "Грешники"
Лучшая мужская роль второго плана
- Бениссио дель Торо, "Битва за битвой"
- Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
- Делрой Линдо, "Грешники"
- Шон Пенн, "Битва за битвой"
- Стеллан Скарсгард, "Сентиментальная ценность"
Лучшая женская роль второго плана
- Тейяна Тейлор, "Битва за битвой"
- Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"
- Эми Мадиган, "Орудия"
- Инга Ибсдоттер-Лиллеос, "Сентиментальная ценность"
- Вунми Мосаку, "Грешники"
© ZDF/Arte (2025)Кадр из фильма "Сентиментальная ценность"
Кадр из фильма "Сентиментальная ценность"
Режиссерские и сценарные категории
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая луна"
- "Простая случайность"
- "Марти Великолепный"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Битва за битвой"
- "Сны поездов"
© Bluegrass Films (2025)Кадр из фильма "Франкенштейн"
Кадр из фильма "Франкенштейн"
Лучший международный фильм
- "Секретный агент", Бразилия
- "Сентиментальная ценность", Норвегия
- "Простая случайность", Франция
- "Сират", Испания
- "Голос Хинд Раджаб", Тунис
Лучший анимационный фильм
- "Арко"
- "Элио"
- "Кей-поп охотницы на демонов"
- "Маленькая Амели"
- "Зверополис 2"
- "Три сестры"
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Лучший короткометражный игровой фильм
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучший короткометражный документальный фильм
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera
- Children No More
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Кто представит Россию
"Три сестры" — анимационный фильм о трех немолодых героинях, которые живут на уединенном острове с маяком. Их размеренную жизнь нарушает решение сдать в аренду один из домиков. Появление загадочного моряка меняет привычный уклад и запускает цепочку событий, которые по-новому раскрывают характеры героинь.
© Мельница (2024)Кадр из мультфильма "Три сестры"
Кадр из мультфильма "Три сестры"
Режиссер фильма — Константин Бронзит, аниматор и член Американской академии кинематографических искусств. Ранее он был номинирован на премию "Сезар" за фильм "На краю земли", а также дважды номинировался на "Оскар" за работы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".
Как ранее рассказывал режиссер, в этом году проект был подан от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова. Так автор хотел, чтобы работу оценивали независимо от его имени и страны происхождения.
Художник-мультипликатор Константин Бронзит
Технические номинации
Лучший оригинальный саундтрек
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Битва за битвой"
- "Грешники"
Лучшая песня
- Dear Me, "Diane Warren: Relentless"
- Golden, "Кей-поп охотницы на демонов"
- I Lied To You, "Грешники"
- Sweet Dreams Of Joy, "Viva Verdi!"
- Train Dreams, "Сны поездов"
Лучший звук
- "F1"
- "Франкенштейн"
- "Битва за битвой"
- "Грешники"
- "Сират"
Лучшие визуальные эффекты
- "Аватар: Пламя и пепел"
- "F1"
- "Мир юрского периода: Возрождение"
- "Школьный автобус"
- "Грешники"
© Warner Bros. (2025)Кадр из фильма "F1"
Кадр из фильма "F1"
Лучший актерский состав
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Секретный агент"
- "Грешники"
Лучшая работа оператора
- "Франкенштейн"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Грешники"
- "Сны поездов"
© Black Bear (2025)Кадр из фильма "Сны поездов"
Кадр из фильма "Сны поездов"
Лучшая работа художника-постановщика
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Грешники"
Лучшие костюмы
- "Аватар: Пламя и пепел"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Грешники"
© Amblin Entertainment (2025)Кадр из фильма "Гамнет"
Кадр из фильма "Гамнет"
Лучший монтаж
- "F1"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший грим и прически
- "Франкенштейн"
- "Кокуо"
- "Грешники"
- "Машина"
- "Гадкая сестра"
Когда пройдет церемония вручения "Оскара-2026"
Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года, традиционно она пройдет в Лос-Анджелесе. Трансляцию можно будет смотреть на официальных каналах и в интернете. На церемонии будут объявлены победители во всех категориях.
© Lemming Film (2025)Кадр из фильма "Секретный агент"
Кадр из фильма "Секретный агент"
Чего ждать от церемонии "Оскар-2026"
Ведущим вечера вновь станет Конан О’Брайен — это решение Академия приняла после удачного прошлого года. Церемония, как и прежде, соберет ведущих представителей мировой киноиндустрии.
В 2026 году у "Оскара" появятся заметные нововведения. Одно из главных — отдельная номинация за лучшую работу в кастинге. Это первое существенное расширение списка категорий за последние годы и шаг к более детальному признанию профессий, которые остаются за кадром. Кроме того, члены Академии обязаны посмотреть все фильмы в категории перед финальным голосованием, что должно сделать результаты более взвешенными.
Сохраняются и ключевые правила отбора: в номинациях могут участвовать только фильмы, которые выходили в кинотеатральный прокат не менее недели. При этом использование цифровых технологий и инструментов само по себе не ограничивает фильм в праве на номинацию — важна степень творческого участия людей в процессе создания картины.
© CJ ENM (2025)Кадр из фильма "Бугония"
Кадр из фильма "Бугония"
Часто задаваемые вопросы
- Когда состоится церемония "Оскар-2026"?
Церемония пройдет 15 марта 2026 года.
- Кто номинирован на "Оскар-2026"?
Номинанты уже объявлены, полный список представлен выше.
- Сколько номинаций на "Оскаре-2026"?
В этом году представлено 24 номинации.
- Кто объявляет и утверждает номинантов?
Номинантов утверждает Академия (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) на основе голосования членов.
- Когда станут известны победители "Оскара-2026"?
Итоги голосования членов Академии будут объявлены на церемонии вручения 15 марта.