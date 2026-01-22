Номинации на премию "Оскар-2026"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар" 2026 года. Опубликован список фильмов, актеров и режиссеров, которые претендуют на главные награды. Вся актуальная информация о номинациях, ключевых категориях, дата церемонии, и кто выдвинут от России, — в материале РИА Новости.

Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026"

В этом году в списке номинантов на премию "Оскар-2026" можно увидеть как крупные студийные проекты, так и независимые картины, которые покорили критиков и зрителей. Среди претендентов — известные имена и новые таланты, чей вклад в киноиндустрию уже оценили члены Академии.

© REUTERS / Mario Anzuoni Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз © REUTERS / Mario Anzuoni Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз

Когда и как объявили претендентов

Номинанты на 98-ю премию "Оскар" традиционно объявляются на пресс-конференции Академии, которая транслируется в прямом эфире. В этом году мероприятие прошло 22 января.

Сколько номинаций представлено

На "Оскар-2026" представлено 24 номинации. Попадание в шорт-лист премии уже подчеркивает профессионализм и креативность участников, но кто станет победителем, мир узнает после голосования членов Академии.

© A24 (2025) Кадр из фильма "Марти Великолепный" © A24 (2025) Кадр из фильма "Марти Великолепный"

Ключевые номинации на "Оскар-2026"

Самой престижной традиционно считается номинация "Лучший фильм года".

Лучший фильм

"Гамнет";

"Франкенштейн";

"Марти Великолепный";

"Бугония";

"F1";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Сны поездов".

© REUTERS / Mario Anzuoni Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз © REUTERS / Mario Anzuoni Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой";

Хлоя Чжао, "Гамнет";

Джош Сафди, "Марти великолепный";

Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность";

Райан Куглер, "Грешники".

Полный список номинаций на "Оскар-2026"

Актерские категории

Лучшая женская роль

Джесси Бакли, "Гамнет"

Роуз Бирн,"Я бы тебя пнула, если бы могла"

Кейт Хадсон, "Голубая луна"

Рената Рейсве, "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун, "Бугония"

Лучшая мужская роль

Леонардо Дикаприо, "Битва за битвой"

Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан, "Грешники"

Вагнер Моура, "Секретный агент"

© Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Грешники" © Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Грешники"

Лучшая мужская роль второго плана

Бениссио дель Торо, "Битва за битвой"

Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"

Делрой Линдо, "Грешники"

Шон Пенн, "Битва за битвой"

Стеллан Скарсгард, "Сентиментальная ценность"

Лучшая женская роль второго плана

Тейяна Тейлор, "Битва за битвой"

Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"

Эми Мадиган, "Орудия"

Инга Ибсдоттер-Лиллеос, "Сентиментальная ценность"

Вунми Мосаку, "Грешники"

© ZDF/Arte (2025) Кадр из фильма "Сентиментальная ценность" © ZDF/Arte (2025) Кадр из фильма "Сентиментальная ценность"

Режиссерские и сценарные категории

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна"

"Простая случайность"

"Марти Великолепный"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Битва за битвой"

"Сны поездов"

© Bluegrass Films (2025) Кадр из фильма "Франкенштейн" © Bluegrass Films (2025) Кадр из фильма "Франкенштейн"

Лучший международный фильм

"Секретный агент", Бразилия

"Сентиментальная ценность", Норвегия

"Простая случайность", Франция

"Сират", Испания

"Голос Хинд Раджаб", Тунис

Лучший анимационный фильм

"Арко"

"Элио"

"Кей-поп охотницы на демонов"

"Маленькая Амели"

"Зверополис 2"

"Три сестры"

Лучший короткометражный анимационный фильм

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Лучший короткометражный игровой фильм

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Лучший короткометражный документальный фильм

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera

Children No More

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Кто представит Россию

"Три сестры" — анимационный фильм о трех немолодых героинях, которые живут на уединенном острове с маяком. Их размеренную жизнь нарушает решение сдать в аренду один из домиков. Появление загадочного моряка меняет привычный уклад и запускает цепочку событий, которые по-новому раскрывают характеры героинь.

© Мельница (2024) Кадр из мультфильма "Три сестры" © Мельница (2024) Кадр из мультфильма "Три сестры"

Режиссер фильма — Константин Бронзит, аниматор и член Американской академии кинематографических искусств. Ранее он был номинирован на премию "Сезар" за фильм "На краю земли", а также дважды номинировался на "Оскар" за работы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".

Как ранее рассказывал режиссер, в этом году проект был подан от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова. Так автор хотел, чтобы работу оценивали независимо от его имени и страны происхождения.

Технические номинации

Лучший оригинальный саундтрек

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Битва за битвой"

"Грешники"

Лучшая песня

Dear Me, "Diane Warren: Relentless"

Golden, "Кей-поп охотницы на демонов"

I Lied To You, "Грешники"

Sweet Dreams Of Joy, "Viva Verdi!"

Train Dreams, "Сны поездов"

© REUTERS / Mario Anzuoni Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз © REUTERS / Mario Anzuoni Церемония объявления номинантов 98-й премии "Оскар" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз

Лучший звук

"F1"

"Франкенштейн"

"Битва за битвой"

"Грешники"

"Сират"

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар: Пламя и пепел"

"F1"

"Мир юрского периода: Возрождение"

"Школьный автобус"

"Грешники"

© Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "F1" © Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "F1"

Лучший актерский состав

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Секретный агент"

"Грешники"

Лучшая работа оператора

"Франкенштейн"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Грешники"

"Сны поездов"

© Black Bear (2025) Кадр из фильма "Сны поездов" © Black Bear (2025) Кадр из фильма "Сны поездов"

Лучшая работа художника-постановщика

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Грешники"

Лучшие костюмы

"Аватар: Пламя и пепел"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Грешники"

© Amblin Entertainment (2025) Кадр из фильма "Гамнет" © Amblin Entertainment (2025) Кадр из фильма "Гамнет"

Лучший монтаж

"F1"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший грим и прически

"Франкенштейн"

"Кокуо"

"Грешники"

"Машина"

"Гадкая сестра"

Когда пройдет церемония вручения "Оскара-2026"

Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года, традиционно она пройдет в Лос-Анджелесе. Трансляцию можно будет смотреть на официальных каналах и в интернете. На церемонии будут объявлены победители во всех категориях.

© Lemming Film (2025) Кадр из фильма "Секретный агент" © Lemming Film (2025) Кадр из фильма "Секретный агент"

Чего ждать от церемонии "Оскар-2026"

Ведущим вечера вновь станет Конан О’Брайен — это решение Академия приняла после удачного прошлого года. Церемония, как и прежде, соберет ведущих представителей мировой киноиндустрии.

В 2026 году у "Оскара" появятся заметные нововведения. Одно из главных — отдельная номинация за лучшую работу в кастинге. Это первое существенное расширение списка категорий за последние годы и шаг к более детальному признанию профессий, которые остаются за кадром. Кроме того, члены Академии обязаны посмотреть все фильмы в категории перед финальным голосованием, что должно сделать результаты более взвешенными.

Сохраняются и ключевые правила отбора: в номинациях могут участвовать только фильмы, которые выходили в кинотеатральный прокат не менее недели. При этом использование цифровых технологий и инструментов само по себе не ограничивает фильм в праве на номинацию — важна степень творческого участия людей в процессе создания картины.

© CJ ENM (2025) Кадр из фильма "Бугония" © CJ ENM (2025) Кадр из фильма "Бугония"

Часто задаваемые вопросы

Когда состоится церемония "Оскар-2026"?

Церемония пройдет 15 марта 2026 года.

Кто номинирован на "Оскар-2026"?

Номинанты уже объявлены, полный список представлен выше.

Сколько номинаций на "Оскаре-2026"?

В этом году представлено 24 номинации.

Кто объявляет и утверждает номинантов?

Номинантов утверждает Академия (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) на основе голосования членов.

Когда станут известны победители "Оскара-2026"?

Итоги голосования членов Академии будут объявлены на церемонии вручения 15 марта.