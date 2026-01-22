На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу

Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении в лицее

КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Пострадавшая при нападении подростка в лицее Нижнекамска сотрудница находится в травматологическом отделении больницы, прогнозы положительные, город поддержит ее всеми способами, сообщил мэр Радмир Беляев.

"Сейчас Алсу Шайхулловна находится в травматологическом отделении, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам лечащего врача, прогнозы положительные", - написал Беляев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время утреннего инцидента женщина проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя, и получила травму руки.

Мэр от имени всех нижнекамцев пожелал ей скорейшего выздоровления и выразил глубочайшую благодарность за мужество и выдержку в экстренной ситуации. "Мы будем рядом, поддерживая Алсу Шайхулловну и ее семью всеми возможными способами", - добавил Беляев.