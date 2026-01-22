https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069662053.html
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении в лицее
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении в лицее - РИА Новости, 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении в лицее
Пострадавшая при нападении подростка в лицее Нижнекамска сотрудница находится в травматологическом отделении больницы, прогнозы положительные, город поддержит... РИА Новости, 22.01.2026
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости.
Пострадавшая при нападении подростка в лицее Нижнекамска сотрудница находится в травматологическом отделении больницы, прогнозы положительные, город поддержит ее всеми способами, сообщил
мэр Радмир Беляев.
"Сейчас Алсу Шайхулловна находится в травматологическом отделении, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам лечащего врача, прогнозы положительные", - написал Беляев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что во время утреннего инцидента женщина проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя, и получила травму руки.
Мэр от имени всех нижнекамцев пожелал ей скорейшего выздоровления и выразил глубочайшую благодарность за мужество и выдержку в экстренной ситуации. "Мы будем рядом, поддерживая Алсу Шайхулловну и ее семью всеми возможными способами", - добавил Беляев.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске
ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК
сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.