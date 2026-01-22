Власти оценили действия педагогов при нападении ученика лицея в Нижнекамске

Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Педагоги лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, действовали оперативно, в соответствии с инструкцией, персонал и учащиеся укрылись в кабинетах и находились в безопасных местах до приезда спецслужб, сообщили РИА Новости в администрации города.

"Педагоги действовали оперативно, в полном соответствии с инструкцией. Как только стало известно о происшествии, заместитель директора по радио объявила тревогу "Заря" и сообщила о случившемся директору лицея", - сказали в администрации.

По ее информации, персонал и учащиеся лицея по сигналу тревоги укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и находились в безопасных местах до приезда спецслужб.

По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.

Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.