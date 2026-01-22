https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069568434.html
Власти оценили действия педагогов при нападении ученика лицея в Нижнекамске
Власти оценили действия педагогов при нападении ученика лицея в Нижнекамске - РИА Новости, 22.01.2026
Власти оценили действия педагогов при нападении ученика лицея в Нижнекамске
Педагоги лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, действовали оперативно, в соответствии с инструкцией, персонал и учащиеся укрылись в кабинетах и... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:48:00+03:00
2026-01-22T13:48:00+03:00
2026-01-22T13:49:00+03:00
происшествия
нижнекамск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499605_0:294:762:723_1920x0_80_0_0_48a4aecef5b50c48c4fa2483fc07427e.jpg
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069550904.html
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069546736.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499605_0:222:762:794_1920x0_80_0_0_52b92d6e1b5189a288b8b4de07acfefe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти оценили действия педагогов при нападении ученика лицея в Нижнекамске
Педагоги в Нижнекамске при нападении ученика действовали по инструкции
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Педагоги лицея в Нижнекамске, где подросток напал на уборщицу, действовали оперативно, в соответствии с инструкцией, персонал и учащиеся укрылись в кабинетах и находились в безопасных местах до приезда спецслужб, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Педагоги действовали оперативно, в полном соответствии с инструкцией. Как только стало известно о происшествии, заместитель директора по радио объявила тревогу "Заря" и сообщила о случившемся директору лицея", - сказали в администрации.
По ее информации, персонал и учащиеся лицея по сигналу тревоги укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и находились в безопасных местах до приезда спецслужб.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее в Нижнекамске
ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы, его задержали. В СК
сообщили, что он сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. Подростка госпитализировали, рассказали в минздраве.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и порезал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.