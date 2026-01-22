https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069532632.html
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток
РИА Новости: пострадавшая в Нижнекамске находится в удовлетворительном состоянии
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Женщина, на которую напал ученик лицея в Нижнекамске, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Татарстана.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в одном из лицеев Нижнекамска
ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы. Он задержан.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и травмировал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. По предварительной информации, перед нападением на уборщицу подросток взорвал три петарды.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
"Пострадавшая женщина госпитализирована, она в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, вся помощь оказывается ", - сказал собеседник агентства.