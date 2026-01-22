Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 22.01.2026 (обновлено: 12:05 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069532632.html
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток - РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток
Женщина, на которую напал ученик лицея в Нижнекамске, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:59:00+03:00
2026-01-22T12:05:00+03:00
происшествия
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499584_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_9307b069db76d7cbad8ca769002c8796.jpg
https://ria.ru/20260122/podrostok-2069529301.html
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499584_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_63f7a0dd50982691bb80e71ac1490922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск
В Нижнекамске рассказали о состоянии женщины, на которую напал подросток

РИА Новости: пострадавшая в Нижнекамске находится в удовлетворительном состоянии

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Женщина, на которую напал ученик лицея в Нижнекамске, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Татарстана.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в одном из лицеев Нижнекамска ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик этой школы. Он задержан.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и травмировал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. По предварительной информации, перед нападением на уборщицу подросток взорвал три петарды.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
"Пострадавшая женщина госпитализирована, она в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, вся помощь оказывается ", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Подростка, напавшего на уборщицу в лицее в Нижнекамске, госпитализировали
Вчера, 11:49
 
ПроисшествияНижнекамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала