В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу

Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и травмировал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. По предварительной информации, перед нападением на уборщицу подросток взорвал три петарды.