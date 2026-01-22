Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069524464.html
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу - РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу
Прокуратура Татарстана организовала проверку в лицее Нижнекамска, где подросток напал на уборщицу, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:35:00+03:00
2026-01-22T11:35:00+03:00
происшествия
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499605_0:294:762:723_1920x0_80_0_0_48a4aecef5b50c48c4fa2483fc07427e.jpg
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069509858.html
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069511959.html
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499605_0:222:762:794_1920x0_80_0_0_52b92d6e1b5189a288b8b4de07acfefe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу

Прокуратура проведет проверку в лицее после нападения подростка на уборщицу

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку в лицее Нижнекамска, где подросток напал на уборщицу, сообщает надзорное ведомство.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в одном из лицеев Нижнекамска ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик данной школы. Он задержан.
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал подробности нападения школьника на уборщицу
Вчера, 10:51
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и травмировал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. По предварительной информации, перед нападением на уборщицу подросток взорвал три петарды.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
"Прокуратура Татарстана организовала проверку соблюдения в учреждении требований законодательства об образовании. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии уборщицы, которую ранил ножом ученик
Вчера, 10:57
 
ПроисшествияНижнекамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала