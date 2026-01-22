https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069524464.html
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу
Прокуратура Татарстана организовала проверку в лицее Нижнекамска, где подросток напал на уборщицу, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 22.01.2026
Прокуратура проведет проверку в лицее после нападения подростка на уборщицу
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости.
Прокуратура Татарстана организовала проверку в лицее Нижнекамска, где подросток напал на уборщицу, сообщает
надзорное ведомство.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в одном из лицеев Нижнекамска
ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик данной школы. Он задержан.
Как уточнил мэр города Радмир Беляев, ученик 7 класса лицея №37 напал с ножом и травмировал руку уборщицы, ее жизни ничто не угрожает. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. По предварительной информации, перед нападением на уборщицу подросток взорвал три петарды.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
"Прокуратура Татарстана организовала проверку соблюдения в учреждении требований законодательства об образовании. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.