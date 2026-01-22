https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069510550.html
Родителей ученика, напавшего на уборщицу в Нижнекамске, вызвали в школу
Родителей ученика, напавшего на сотрудницу школы в Нижнекамске, вызвали в лицей, сообщил мэр города Радмир Беляев. РИА Новости, 22.01.2026
