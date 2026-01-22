Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске задержали подростка, ворвавшегося в школу с ножом
10:21 22.01.2026 (обновлено: 16:55 22.01.2026)
В Нижнекамске задержали подростка, ворвавшегося в школу с ножом
В Нижнекамске задержали подростка, ворвавшегося в школу с ножом
В Нижнекамске 13-летний подросток ранил ножом уборщицу в школе, его задержали, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.01.2026
2026
В Нижнекамске задержали подростка, ворвавшегося в школу с ножом

В Нижнекамске 13-летний подросток напал с ножом на уборщицу школы

На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу
На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу
КАЗАНЬ, 22 янв — РИА Новости. В Нижнекамске 13-летний подросток ранил ножом уборщицу в школе, его задержали, сообщило МВД по Татарстану.
"Сегодня в 8:56 в Нижнекамске Республики Татарстан в полицию поступило сообщение о том, что в одном из лицеев ученик нанес резаные раны одной из работниц. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб", — говорится в релизе.
Женщина получила ранение в руку. Ее жизни ничего не угрожает.
Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Это оказался ученик седьмого класса. Обстоятельства и мотивы его действий устанавливаются.
По информации мэра города Радмира Беляева, перед нападением подросток взорвал три петарды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и халатности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских
17 января, 11:50
 
