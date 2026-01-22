https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069502684.html
В Нижнекамске задержали подростка, ворвавшегося в школу с ножом
В Нижнекамске задержали подростка, ворвавшегося в школу с ножом
В Нижнекамске 13-летний подросток ранил ножом уборщицу в школе, его задержали, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.01.2026
нижнекамск
В Нижнекамске 13-летний подросток напал с ножом на уборщицу школы