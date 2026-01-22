https://ria.ru/20260122/naryshkin-2069507532.html
Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества
Самая грандиозная победа в истории человечества была над идеологами чистой расы, проведение СВО тоже с этим связано, заявил директор Службы внешней разведки РФ, РИА Новости, 22.01.2026
россия, сергей нарышкин, владимир путин, российское историческое общество
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самая грандиозная победа в истории человечества была над идеологами чистой расы, проведение СВО тоже с этим связано, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории всего человечества, была одержана именно над носителями идей чистой расы, идей арийского превосходства", - сказал Нарышкин
во время круглого стола, посвященному Году единства народов России
.
Нарышкин добавил, что во многом схожая ситуация складывается сегодня и в зоне проведения СВО, где Вооруженные силы России, в рядах которых служат представители всех народностей РФ, ведут борьбу с идейными последователями нацистов, разделяющими их преступные предрассудки.
"Во многом именно благодаря такому ценностному фундаменту наша страна не только стала одной из самых больших держав в истории человечества, но и сохранила себя в этом качестве и выстояла перед лицом самых непростых исторических испытаний", - заметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил 2026 год Годом единства народов России.