Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самая грандиозная победа в истории человечества была над идеологами чистой расы, проведение СВО тоже с этим связано, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории всего человечества, была одержана именно над носителями идей чистой расы, идей арийского превосходства", - сказал Нарышкин во время круглого стола, посвященному Году единства народов России

Нарышкин добавил, что во многом схожая ситуация складывается сегодня и в зоне проведения СВО, где Вооруженные силы России, в рядах которых служат представители всех народностей РФ, ведут борьбу с идейными последователями нацистов, разделяющими их преступные предрассудки.

"Во многом именно благодаря такому ценностному фундаменту наша страна не только стала одной из самых больших держав в истории человечества, но и сохранила себя в этом качестве и выстояла перед лицом самых непростых исторических испытаний", - заметил он.