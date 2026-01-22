Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026
10:38 22.01.2026
Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества
Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества - РИА Новости, 22.01.2026
Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества
Самая грандиозная победа в истории человечества была над идеологами чистой расы, проведение СВО тоже с этим связано, заявил директор Службы внешней разведки РФ, РИА Новости, 22.01.2026
россия
сергей нарышкин
владимир путин
российское историческое общество
россия
россия, сергей нарышкин, владимир путин, российское историческое общество
Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Российское историческое общество
Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества

Нарышкин назвал победу над идеологами чистой расы самой грандиозной в истории

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самая грандиозная победа в истории человечества была над идеологами чистой расы, проведение СВО тоже с этим связано, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории всего человечества, была одержана именно над носителями идей чистой расы, идей арийского превосходства", - сказал Нарышкин во время круглого стола, посвященному Году единства народов России.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин
Вчера, 10:01
Нарышкин добавил, что во многом схожая ситуация складывается сегодня и в зоне проведения СВО, где Вооруженные силы России, в рядах которых служат представители всех народностей РФ, ведут борьбу с идейными последователями нацистов, разделяющими их преступные предрассудки.
"Во многом именно благодаря такому ценностному фундаменту наша страна не только стала одной из самых больших держав в истории человечества, но и сохранила себя в этом качестве и выстояла перед лицом самых непростых исторических испытаний", - заметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
19 января, 08:00
 
Россия Сергей Нарышкин Владимир Путин Российское историческое общество
 
 
