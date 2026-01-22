Рейтинг@Mail.ru
04:23 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
технологии
сыктывкар
происшествия
сыктывкар
2026
технологии, сыктывкар, происшествия
Технологии, Сыктывкар, Происшествия
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под приложения популярной онлайн-игры, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в материалах, злоумышленники прячут программу удаленного доступа к онлайн-банкингу в приложения популярной онлайн игры. Когда гражданин качает "демо-версию" игры, на самом деле он предоставляет мошенникам полный доступ к финансовым операциям на телефоне.
В частности, жительница Сыктывкара потеряла таким образом порядка 30 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
