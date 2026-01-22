Разрыв Молдавией ряда соглашений с СНГ привел к росту цен, заявил депутат

КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Денонсация властями Молдавии ряда соглашений со странами СНГ уже привела к значительному росту цен и уровня бедности в стране, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя.
В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. В соответствии с уставом СНГ, Молдавия должна будет за год известить организацию о выходе из нее.
"Они (власти – ред.) начали разрыв договоров со странами СНГ еще года три назад и сразу же получили в результате самые высокие цены на энергию в Европе - на газ, свет и так далее, самую высокую цену на недвижимость в Европе. У нас уже квартиры стоят дороже, чем в Испании, Греции - по 2-3 тысячи долларов за квадратный метр. Более того, самую высокую инфляцию в Европе - 35% в ноябре 2022 года. Мы стали самой бедной страной Европы - сейчас уже более 33% населения живет на два доллара в день. Вот такие достижения", - сказал Цырдя в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат обратил внимание ина то, что Европейский Союз, в который так стремится Молдавия, находится в глубочайшим кризисе.
"Самое интересное даже не то, что наши сельхозпроизводители потеряли рынки сбыта своей продукции, ведь 90% наших яблок шли в Россию и в страны СНГ, даже не то, что наша консервная продукция - две трети - шла туда и тоже сейчас в кризисе, и даже не то, что мы из СНГ имели практически самый дешевый газ в Европе только после, наверное, Украины. Проблема в том, что Европейский Союз заморозил начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. И на этом фоне появляются такие инициативы о выходе из стран СНГ. Вот скажите, пожалуйста, эти граждане здоровы?" - отметил он.
Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.