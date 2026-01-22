https://ria.ru/20260122/mironov-2069471242.html
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах - РИА Новости, 22.01.2026
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах.
Правительство прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах, заявил президент России Владимир Путин.
"Продление работы детских садов - необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5-2 раза", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, это необходимо для обеспечения трудовой мобильности родителей.
"Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все - и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает", - добавил политик.
Миронов
напомнил, что "Справедливая Россия
" ранее предлагала варианты повышения зарплат воспитателям. "Наша партия настаивает, чтобы базовый оклад был равен трем МРОТ, а вместе с надбавками размер зарплаты составлял бы около 100 тысяч рублей, то есть был на уровне средней зарплаты по стране. Уверен, труд воспитателей с учетом его сложности и ответственности не должен оцениваться ниже", - подытожил он.