Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/mironov-2069471242.html
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах - РИА Новости, 22.01.2026
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T05:31:00+03:00
2026-01-22T05:31:00+03:00
общество
сергей миронов
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/18/1548241823_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_f7ecc99ac5fa7eb11b1e679c124f6db3.jpg
https://ria.ru/20251028/mironov-2051068741.html
https://ria.ru/20260115/gosduma-2067956980.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/18/1548241823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2068f44a85ebeb6a82befc465dae9ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

РИА Новости: Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах.
Правительство прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах, заявил президент России Владимир Путин.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию
28 октября 2025, 01:54
"Продление работы детских садов - необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5-2 раза", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, это необходимо для обеспечения трудовой мобильности родителей.
"Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все - и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает", - добавил политик.
Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" ранее предлагала варианты повышения зарплат воспитателям. "Наша партия настаивает, чтобы базовый оклад был равен трем МРОТ, а вместе с надбавками размер зарплаты составлял бы около 100 тысяч рублей, то есть был на уровне средней зарплаты по стране. Уверен, труд воспитателей с учетом его сложности и ответственности не должен оцениваться ниже", - подытожил он.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
15 января, 04:43
 
ОбществоСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала