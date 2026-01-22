Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

"Продление работы детских садов - необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5-2 раза", - сказал Миронов РИА Новости.

"Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все - и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает", - добавил политик.