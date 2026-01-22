Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января
Хоккей
Хоккей
 
15:43 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/metallurg-sibir-smotret-onlayn-2069615228.html
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января
"Металлург" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T15:43:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
хоккей
металлург (магнитогорск)
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904603_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_db82f2e00eff9069fbdcd2a773a827b9.jpg
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января

Хоккеисты "Сибири"
Хоккеисты Сибири
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "Металлург" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
1 : 2
Сибирь
07:33 • Егор Яковлев
(, Дмитрий Силантьев)
05:01 • Илья Талалуев
(Иван Климович)
58:14 • Anton Kosolapov
(Тэйлор Бек, Тэйлор Бек, Егор Аланов, Егор Аланов)
