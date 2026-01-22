https://ria.ru/20260122/metallurg-sibir-smotret-onlayn-2069615228.html
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Металлург" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 января
"Металлург" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T15:43:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
хоккей
металлург (магнитогорск)
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904603_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_db82f2e00eff9069fbdcd2a773a827b9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904603_313:0:2477:1623_1920x0_80_0_0_077d29f54ad2e8d05238c5419b699178.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
металлург (магнитогорск), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Металлург (Магнитогорск), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей