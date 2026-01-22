Рейтинг@Mail.ru
08:28 22.01.2026
Мурашко оценил эффект от системы централизованных закупок медтоваров
2026-01-22T08:28:00+03:00
2026-01-22T08:28:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко оценил эффект от системы централизованных закупок медтоваров

Мурашко: централизованные закупки позволили снизить стоимость медтоваров на 40%

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Централизованные закупки, они в нашей сегодняшней практике дают и экономический эффект, в первую очередь. По некоторым позициям произошло снижение более чем на 40%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Минздрав на сэкономленные деньги смог реализовать проект "Цифровая морфология", где разработчики - отечественные производители приборов и программного обеспечения.
"Важно иметь всю линейку оборудования, которая закрывает, скажем, экстренную помощь, реанимационную защиту. В этой линейке у нас сегодня уровень производства наших непосредственно производителей со стороны где-то 85%", - пояснил министр.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России
10 ноября 2025, 10:09
 
