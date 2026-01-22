https://ria.ru/20260122/medtovary-2069483471.html
Мурашко оценил эффект от системы централизованных закупок медтоваров
Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 22.01.2026
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
