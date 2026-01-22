Рейтинг@Mail.ru
Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
14:02 22.01.2026
Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии
Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:02:00+03:00
2026-01-22T14:02:00+03:00
в мире, гренландия, дания, сша, владимир мединский, дональд трамп, российское военно-историческое общество (рвио), нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Российское военно-историческое общество (РВИО), НАТО, Евросоюз
Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии

Мединский напомнил, что Дания не смогла защитить себя и Гренландию в годы войны

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии в период Второй мировой войны, когда Дания не смогла защитить от немецких войск ни себя, ни остров.
В среду Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что во время Второй Мировой войны Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию. Также американский президент заявил, что Гренландию спасли США
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
Вчера, 03:50
"По сути, конечно, верно. Но реальная история Второй мировой еще более издевательски-беспощадна по отношению к славным потомкам викингов", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента России напомнил, что немецкие войска перешли границу Дании 9 апреля 1940 в 5.15 утра, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант.
"Спустя 2 часа 10 минут в 7.25 датская армии получила приказ короля Кристиана X сложить оружие. "Героическая" оборона Дании обошлась ее армии в 36 человек убитыми и ранеными, а оккупация немецкому корпусу – около 20", - привел данные Мединский.
Кроме того, он указал на то, что потом еще несколько тысяч датчан из "ваффен СС" погибли на Восточном фронте, в Демянском котле под Старой Руссой в 1942 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
"Знаете, что в 1945 году датский остров Борнхольм освобождали советские солдаты?" - заключил Мединский.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СМИ рассказали о проекте соглашения по Гренландии
Вчера, 03:26
 
В миреГренландияДанияСШАВладимир МединскийДональд ТрампРоссийское военно-историческое общество (РВИО)НАТОЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
