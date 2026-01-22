МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский напомнил об истоках проблемы безопасности Гренландии в период Второй мировой войны, когда Дания не смогла защитить от немецких войск ни себя, ни остров.

В среду Трамп , выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе , заявил, что во время Второй Мировой войны Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию . Также американский президент заявил, что Гренландию спасли США

"По сути, конечно, верно. Но реальная история Второй мировой еще более издевательски-беспощадна по отношению к славным потомкам викингов", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Помощник президента России напомнил, что немецкие войска перешли границу Дании 9 апреля 1940 в 5.15 утра, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант.

"Спустя 2 часа 10 минут в 7.25 датская армии получила приказ короля Кристиана X сложить оружие. "Героическая" оборона Дании обошлась ее армии в 36 человек убитыми и ранеными, а оккупация немецкому корпусу – около 20", - привел данные Мединский.

Кроме того, он указал на то, что потом еще несколько тысяч датчан из "ваффен СС" погибли на Восточном фронте, в Демянском котле под Старой Руссой в 1942 году.

"Знаете, что в 1945 году датский остров Борнхольм освобождали советские солдаты?" - заключил Мединский.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.