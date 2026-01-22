https://ria.ru/20260122/match-zvezd-2069527264.html
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Хоккеисты Егор Яковлев, Александр Радулов, Прохор Полтапов и Сэм Энэс станут капитанами команд на Матче звезд КХЛ, сообщается на сайте Континентальной хоккейной РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T11:42:00+03:00
2026-01-22T11:42:00+03:00
2026-01-22T11:42:00+03:00
хоккей
егор яковлев (1991)
александр радулов
локомотив (ярославль)
металлург (магнитогорск)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017237551_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_ad2165063ea24c4cf43f20f24e204721.jpg
https://ria.ru/20260121/kkhl-2069434898.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017237551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_19847cca60f85c67c2f14bd1fdf0dbd3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор яковлев (1991), александр радулов, локомотив (ярославль), металлург (магнитогорск), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Егор Яковлев (1991), Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), Металлург (Магнитогорск), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Яковлев, Радулов, Полтапов и Энэс будут капитанами команд на Матче звезд КХЛ