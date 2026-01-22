Рейтинг@Mail.ru
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Хоккей
 
11:42 22.01.2026
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Хоккеисты Егор Яковлев, Александр Радулов, Прохор Полтапов и Сэм Энэс станут капитанами команд на Матче звезд КХЛ, сообщается на сайте Континентальной хоккейной
егор яковлев (1991), александр радулов, локомотив (ярославль), металлург (магнитогорск), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ

Яковлев, Радулов, Полтапов и Энэс будут капитанами команд на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хоккеисты Егор Яковлев, Александр Радулов, Прохор Полтапов и Сэм Энэс станут капитанами команд на Матче звезд КХЛ, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Защитник магнитогорского "Металлурга" Яковлев будет капитаном команды KHL Urals Stars. В качестве капитана команды российских звезд выбран нападающий ярославского "Локомотива" Радулов.
Хоккей. КХЛ. Нефтехимик - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ
21 января, 22:19
Форвард московского ЦСКА Полтапов станет капитаном команды KHL U23 Stars. Лучший бомбардир сезона Энэс из минского "Динамо" назначен капитаном сборной легионеров.
Матч звезд КХЛ состоится в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. Там же 6 февраля пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
 
ХоккейЕгор Яковлев (1991)Александр РадуловЛокомотив (Ярославль)Металлург (Магнитогорск)ЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
