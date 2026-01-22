Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 22.01.2026 (обновлено: 14:51 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/mashenka-2069573923.html
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки - РИА Новости, 22.01.2026
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки
Правительство Подмосковья предложило владельцу пекарни "Машенька" Денису Максимову меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и сможет... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:06:00+03:00
2026-01-22T14:51:00+03:00
московская область (подмосковье)
люберцы
общество
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_1a4bf0565f1e846c9602ef467f76bcbb.jpg
https://ria.ru/20260121/reshetnikov-2069418778.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063544815.html
московская область (подмосковье)
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fe3af8c58c01a76fb74d8ae8b570e32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), люберцы, общество, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Московская область (Подмосковье), Люберцы, Общество, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки

Власти Подмосковья предложили владельцу пекарни «Машенька» меры поддержки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство Подмосковья предложило владельцу пекарни "Машенька" Денису Максимову меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и сможет развиваться, в том числе в формате нестационарных торговых объектов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Правительство региона предложило предпринимателю меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу, а в дальнейшем он сможет развиваться, в том числе в формате нестационарных торговых объектов", - рассказали в пресс-службе.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки
21 января, 20:23
Согласно сообщению, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов подчеркнул, что так как пекарня "Машенька" является подмосковным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом ее развития является реализация через малые формы торговли, а задача властей – помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям.
"Сейчас у нас три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса", – отметил Максимов, слова которого приводятся в сообщении.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
20 декабря 2025, 17:16
 
Московская область (Подмосковье)ЛюберцыОбществоТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала