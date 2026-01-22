Рейтинг@Mail.ru
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:19 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/malinin-2069579443.html
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что в будущем двукратный чемпион мира американец Илья Малинин почувствует конкуренцию со стороны... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T14:19:00+03:00
2026-01-22T14:19:00+03:00
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945585952_0:150:802:601_1920x0_80_0_0_a14b3fb19763d99d5edf326cbeceb829.jpg
https://ria.ru/20260116/averbukh-2068384312.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945585952_0:136:802:738_1920x0_80_0_0_349bb2b2bb20b422fe420689a9d2ca50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Фигурное катание
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов

Гуменник: сейчас Малинин недосягаем, но в будущем ему окажут конкуренцию

© Фото : Социальные сети Ильи МалининаИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Социальные сети Ильи Малинина
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что в будущем двукратный чемпион мира американец Илья Малинин почувствует конкуренцию со стороны других спортсменов.
Гуменник, готовящийся выступить на Олимпийских играх в Милане и Кортина д'Ампеццо, в четверг стал победителем соревнований памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге. Малинин владеет всеми прыжками в четыре оборота, а также акселем в четыре с половиной оборота.
«
"Илья (Малинин), конечно, на уровень вперёд ушёл, быстрее всех перешёл на стабильное исполнение всех четверных. Мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут ему конкуренцию создавать, но сейчас он, конечно, выглядит недосягаемым. Но для меня это никак, пожалуй, не влияет на мою подготовку, потому что всё равно я уже нашёл свой оптимальный контент — достаточно сложный, достаточно уверенный при этом", - сказал Гуменник журналистам.
"Ну и в фигурном катании, как и в любом спорте, бывает всякое, поэтому нужно быть готовым просто как можно чище всё катать, как можно больше баллов набирать, и такая стратегия, она всегда будет выигрышем", - добавил фигурист.
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Малинин не имеет отношения к российскому фигурному катанию, заявил Авербух
16 января, 18:23
Гуменник сообщил, что планирует вылететь в Милан 7 февраля. "Но билетов еще нет", - отметил спортсмен.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.
 
Фигурное катание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала