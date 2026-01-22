Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов

«

"Илья (Малинин), конечно, на уровень вперёд ушёл, быстрее всех перешёл на стабильное исполнение всех четверных. Мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут ему конкуренцию создавать, но сейчас он, конечно, выглядит недосягаемым. Но для меня это никак, пожалуй, не влияет на мою подготовку, потому что всё равно я уже нашёл свой оптимальный контент — достаточно сложный, достаточно уверенный при этом", - сказал Гуменник журналистам.