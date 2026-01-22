https://ria.ru/20260122/malinin-2069579443.html
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что в будущем двукратный чемпион мира американец Илья Малинин почувствует конкуренцию со стороны... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T14:19:00+03:00
2026-01-22T14:19:00+03:00
2026-01-22T14:19:00+03:00
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945585952_0:150:802:601_1920x0_80_0_0_a14b3fb19763d99d5edf326cbeceb829.jpg
https://ria.ru/20260116/averbukh-2068384312.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945585952_0:136:802:738_1920x0_80_0_0_349bb2b2bb20b422fe420689a9d2ca50.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов
Гуменник: сейчас Малинин недосягаем, но в будущем ему окажут конкуренцию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что в будущем двукратный чемпион мира американец Илья Малинин почувствует конкуренцию со стороны других спортсменов.
Гуменник, готовящийся выступить на Олимпийских играх в Милане и Кортина д'Ампеццо, в четверг стал победителем соревнований памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге. Малинин владеет всеми прыжками в четыре оборота, а также акселем в четыре с половиной оборота.
«
"Илья (Малинин), конечно, на уровень вперёд ушёл, быстрее всех перешёл на стабильное исполнение всех четверных. Мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут ему конкуренцию создавать, но сейчас он, конечно, выглядит недосягаемым. Но для меня это никак, пожалуй, не влияет на мою подготовку, потому что всё равно я уже нашёл свой оптимальный контент — достаточно сложный, достаточно уверенный при этом", - сказал Гуменник журналистам.
"Ну и в фигурном катании, как и в любом спорте, бывает всякое, поэтому нужно быть готовым просто как можно чище всё катать, как можно больше баллов набирать, и такая стратегия, она всегда будет выигрышем", - добавил фигурист.
Гуменник сообщил, что планирует вылететь в Милан 7 февраля. "Но билетов еще нет", - отметил спортсмен.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.