Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Разнообразие вариантов проживания - от люксового до бюджетного - и обширная программа авиаперелетов сделали Мальдивы востребованным направлением у разных категорий путешественников из России, при этом стоимость отдыха на островах начинается от 160 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли.

АТОР со ссылкой на министерство туризма Мальдивских островов указывает, что с 1 января по 31 декабря 2025 года на островах отдохнули почти 279 тысяч россиян, что на 23,8% больше, чем в 2024 году. Острова вошли в десятку наиболее популярных у россиян направлений для отдыха в январе.

"Варианты размещения на островах очень разные, можно выбрать для себя люксовый отдых, а можно довольно бюджетный гостевой дом. Цены также зависят от многих факторов, в том числе от местоположения курорта и вариантов питания", - говорит директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев.

По его словам, в январе цены на тур начинаются от 180 тысяч рублей на восемь ночей для двоих взрослых в гостевом доме с завтраками, перелетом и трансфером. В феврале можно найти варианты от 162 тысяч рублей на двоих с проживанием в гостевом доме с завтраками, перелетом и трансфером.

В тоже время на самом популярном из островов - Северный Мале Атолл - средний чек путешествия составляет 558 тысяч рублей. Доля острова в числе продаж Travelata составляет 30%. В прошлом году он был еще популярнее – его доля достигала 36%. Средний чек поездки на самый бюджетный курорт Каафу Атолл остался на уровне прошлого года - 273–274 тысяч рублей.

По оценке Travelata, в январе-феврале на Мальдивы поедет на 8% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

В сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours сообщили РИА Новости, что Мальдивы второй год входят в десятку популярных направлений для отдыха россиян зимой. Средний чек, по их оценке, составляет 484 тысячи рублей за двоих и он снизился по сравнению с прошлым годом на 18%. "При этом средняя стоимость тура на Мальдивы все равно выше зимнего среднего чека в 2,5 раза", - отметили в сервисе.

Там также отметили, что самый дорогой зимний тур на Мальдивы этой зимой был продан за 2,15 миллиона рублей.

В туроператоре "Русский экспресс" также обращают внимание, что большой выбор вариантов авиаперевозки из России – от эконом-вариантов до качественных брендов, подстегнули интерес к Мальдивам у разных категорий путешественников. Кроме этого, отели нередко предлагают привлекательные скидки, причем заранее, что привлекает туристов.

Рост спроса отмечают и авиакомпании. Например, " Аэрофлот " выполняет до 10 рейсов в неделю между Мальдивами и Москвой , а в пиковые даты новогодних праздников частота была увеличена до 12 рейсов в неделю.