"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
Футбол
Футбол
 
01:35 22.01.2026 (обновлено: 03:25 22.01.2026)
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
Футболисты немецкой "Баварии" одержали победу в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в 1/8 финала... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026
Иван Орехов
Иван Орехов
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!

"Бавария" дома победила "Юнион" и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мануэль Нойер
Иван Орехов
Иван Орехов
Футболисты немецкой "Баварии" одержали победу в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира вслед за английским "Арсеналом". РИА Новости Спорт делится впечатлениями от всех встреч игрового дня и анонсирует жаркие разборки за право продолжить борьбу за главный клубный трофей Европы.

Всего одна сенсация за вечер

  • "Марсель" неплохо бился в родных стенах с "Ливерпулем", но две ошибки стоили французам ничьей. Хозяева не "положили" футболиста под стенку во время штрафного "красных", так что Доминик Собослаи результативно пробил низом точно в угол. А потом еще и в свои забили после прострела Джереми Фримпонга. Ну а третий гол Коди Гакпо и вовсе привел к разгрому.
Футболисты Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
  • "Барселона" быстро пропустила в Праге, затем забила "Славии" два (Фермин Лопес сделал дубль), но перед перерывом вновь пропустила (автогол Роберта Левандовского). Победный гол забил вышедший на замену вместо травмированного Педри Дани Ольмо, положив мяч в уголок. Кстати, четвертый мяч заколотил реабилитировавшийся Левандовский.
Фермин Лопес - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
  • Лондонский "Челси" безуспешно бодался с кипрским "Пафосом" почти 80 минут. К счастью, Мойзес Кайседо спас "синих" от косых взглядов фанатов и принес победителям клубного ЧМ домашнюю викторию с минимальным счетом.
  • Игравшая последние полчаса вдесятером "Бавария" не оставила в Мюнхене никаких шансов бельгийскому "Юниону". Правда, ограничилась двумя безответными голами: дубль за три минуты оформил главный бомбардир немецкого гранда Гарри Кейн. Мог и хет-трик сотворить англичанин, но с одиннадцатиметровой отметки угодил в перекладину.
  • Возглавляемая Жозе Моуринью "Бенфика" неудачно слетала в Италию, где проиграла "Ювентусу", не сумев "размочить" счет даже с пенальти (Вангелис Павлидис поскользнулся и промазал). На табло черно-белой арены горят 2:0, у "Старой синьоры" три победы в ЛЧ кряду.
  • А вот и она, главная сенсация вечера: "Карабах" одолел "Айнтрахт" в Баку. Сильнейший клуб Азербайджана проигрывал со счетом 1:2 к 80-й минуте, однако сумел додавить немцев и забить к финальному свистку дважды.
  • "Ньюкасл" в Англии уверенно прошел ПСВ из Нидерландов — 3:0.
  • "Атлетик" из Бильбао сотворил камбэк в Италии! Баски проигрывали "Аталанте", однако перевернули игру (3:2) и, выстояв в концовке, добыли важнейшие три очка.
  • Мадридский "Атлетико" вернется из Стамбула, где гостил у "Галатасарая", с одним баллом (1:1). Испанцы могли и победить, вот только Маркос Льоренте забил в свои ворота.

Чем запомнился игровой вторник?

О разгроме "Монако" Александра Головина в Мадриде, неожиданном поражении "Пари Сен-Жермен", который без травмированного Матвея Сафонова совсем не радует, сенсационной осечке "Манчестер Сити" и зубодробительной форме футболистов "Арсенала" мы писали в нашем традиционном обзоре. Почитайте.
Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Посоветовал Сане хрень": "Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина
21 января, 01:20

Расклады перед последним туром

Прямо сейчас мы имеет следующее положение команд в турнирной таблице:
  • Выходят в 1/8 финала напрямую: "АРСЕНАЛ" (21 очко), "БАВАРИЯ" (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13);
  • Зона стыковых матчей: "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик", "Олимпиакос" (по 8);
  • Вылетают из еврокубков: "Наполи", "Копенгаген" (по 8), "Брюгге" (7), "Будё-Глимт", "Бенфика", "Пафос", "Юнион", "Аякс" (6), "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал", "Кайрат" (1).
Что удивляет? Что в первой восьмерке сразу пять представителей Английской премьер-лиги (АПЛ), которая по-прежнему подтверждает свой статус. Выбивается только "Сити", но и "горожане" сохраняют шансы на выход в 1/8 финала напрямую. Не перестают радовать "Спортинг" и "Карабах", а разочаровывают (и сильно разочаровывают!) "Бенфика", "Аякс" и, само собой, чемпионы Италии из "Наполи".
К слову, "Кайрат", "Вильярреал", "Славия" и "Айнтрахт" лишились шансов на плей-офф.
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Кульминация общего этапа ЛЧ через неделю!

Все 18 матчей пройдут в следующую среду, 28 января, и начнутся в одно время — стартовые свистки будут даны в 23:00 мск.
Выделяются следующие афиши:
  • "Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия);
  • "ПСЖ" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия);
  • "Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания);
  • ПСВ (Нидерланды) — "Бавария" (Германия);
  • "Боруссия" (Германия) — "Интер" (Италия);
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Галатасарай" (Турция);
  • "Ливерпуль" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан);
  • "Барселона" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);
  • "Монако" (Монако) — "Ювентус" (Италия);
  • "Арсенал" (Англия) — "Кайрат" (Казахстан).
Однако и в оставшихся встречах многое будет решаться:
  • "Атлетико" (Испания) — "Будё-Глимт" (Норвегия);
  • "Атлетик" (Испания) — "Спортинг" (Португалия);
  • "Брюгге" (Бельгия) — "Марсель" (Франция);
  • "Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Байер" (Германия) — "Вильярреал" (Испания);
  • "Юнион" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия);
  • "Аякс" (Нидерланды) — "Олимпиакос" (Греция);
  • "Пафос" (Кипр) — "Славия" (Чехия).
Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Сын Бекхэма возненавидел родителей. Чем Виктория и Дэвид насолили Бруклину?
21 января, 16:30
 
