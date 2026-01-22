"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!

Футболисты немецкой "Баварии" одержали победу в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира вслед за английским "Арсеналом". РИА Новости Спорт делится впечатлениями от всех встреч игрового дня и анонсирует жаркие разборки за право продолжить борьбу за главный клубный трофей Европы.

Всего одна сенсация за вечер

"Марсель" неплохо бился в родных стенах с "Ливерпулем", но две ошибки стоили французам ничьей. Хозяева не "положили" футболиста под стенку во время штрафного "красных", так что Доминик Собослаи результативно пробил низом точно в угол. А потом еще и в свои забили после прострела Джереми Фримпонга. Ну а третий гол Коди Гакпо и вовсе привел к разгрому.

© Фотография из соцсетей Футболисты "Ливерпуля" © Фотография из соцсетей Футболисты "Ливерпуля"

"Барселона" быстро пропустила в Праге, затем забила "Славии" два (Фермин Лопес сделал дубль), но перед перерывом вновь пропустила (автогол Роберта Левандовского). Победный гол забил вышедший на замену вместо травмированного Педри Дани Ольмо, положив мяч в уголок. Кстати, четвертый мяч заколотил реабилитировавшийся Левандовский.

© Фотография из соцсетей Фермин Лопес © Фотография из соцсетей Фермин Лопес

Лондонский "Челси" безуспешно бодался с кипрским "Пафосом" почти 80 минут. К счастью, Мойзес Кайседо спас "синих" от косых взглядов фанатов и принес победителям клубного ЧМ домашнюю викторию с минимальным счетом.

Игравшая последние полчаса вдесятером "Бавария" не оставила в Мюнхене никаких шансов бельгийскому "Юниону". Правда, ограничилась двумя безответными голами: дубль за три минуты оформил главный бомбардир немецкого гранда Гарри Кейн. Мог и хет-трик сотворить англичанин, но с одиннадцатиметровой отметки угодил в перекладину.

Возглавляемая Жозе Моуринью "Бенфика" неудачно слетала в Италию, где проиграла "Ювентусу", не сумев "размочить" счет даже с пенальти (Вангелис Павлидис поскользнулся и промазал). На табло черно-белой арены горят 2:0, у "Старой синьоры" три победы в ЛЧ кряду.

А вот и она, главная сенсация вечера: "Карабах" одолел "Айнтрахт" в Баку. Сильнейший клуб Азербайджана проигрывал со счетом 1:2 к 80-й минуте, однако сумел додавить немцев и забить к финальному свистку дважды.

"Ньюкасл" в Англии уверенно прошел ПСВ из Нидерландов — 3:0.

"Атлетик" из Бильбао сотворил камбэк в Италии! Баски проигрывали "Аталанте", однако перевернули игру (3:2) и, выстояв в концовке, добыли важнейшие три очка.

Мадридский "Атлетико" вернется из Стамбула, где гостил у "Галатасарая", с одним баллом (1:1). Испанцы могли и победить, вот только Маркос Льоренте забил в свои ворота.

Чем запомнился игровой вторник?

О разгроме "Монако" Александра Головина в Мадриде, неожиданном поражении "Пари Сен-Жермен", который без травмированного Матвея Сафонова совсем не радует, сенсационной осечке "Манчестер Сити" и зубодробительной форме футболистов "Арсенала" мы писали в нашем традиционном обзоре. Почитайте.

Расклады перед последним туром

Прямо сейчас мы имеет следующее положение команд в турнирной таблице:

Выходят в 1/8 финала напрямую : " АРСЕНАЛ " (21 очко), " БАВАРИЯ " (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13);

: АРСЕНАЛ (21 очко), БАВАРИЯ (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13); Зона стыковых матчей : "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик", "Олимпиакос" (по 8);

: "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик", "Олимпиакос" (по 8); Вылетают из еврокубков: "Наполи", "Копенгаген" (по 8), "Брюгге" (7), "Будё-Глимт", "Бенфика", "Пафос", "Юнион", "Аякс" (6), "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал", "Кайрат" (1).

Что удивляет? Что в первой восьмерке сразу пять представителей Английской премьер-лиги (АПЛ), которая по-прежнему подтверждает свой статус. Выбивается только "Сити", но и "горожане" сохраняют шансы на выход в 1/8 финала напрямую. Не перестают радовать "Спортинг" и "Карабах", а разочаровывают (и сильно разочаровывают!) "Бенфика", "Аякс" и, само собой, чемпионы Италии из "Наполи".

К слову, "Кайрат", "Вильярреал", "Славия" и "Айнтрахт" лишились шансов на плей-офф.

© Соцсети клуба Футболисты "Арсенала" © Соцсети клуба Футболисты "Арсенала"

Кульминация общего этапа ЛЧ через неделю!

Все 18 матчей пройдут в следующую среду, 28 января, и начнутся в одно время — стартовые свистки будут даны в 23:00 мск .

Выделяются следующие афиши:

"Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия);

"ПСЖ" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия);

"Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания);

ПСВ (Нидерланды) — "Бавария" (Германия);

"Боруссия" (Германия) — "Интер" (Италия);

"Манчестер Сити" (Англия) — "Галатасарай" (Турция);

"Ливерпуль" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан);

"Барселона" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);

"Монако" (Монако) — "Ювентус" (Италия);

"Арсенал" (Англия) — "Кайрат" (Казахстан).

Однако и в оставшихся встречах многое будет решаться: