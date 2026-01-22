"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!

Футболисты немецкой "Баварии" одержали победу в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира вслед за английским "Арсеналом". РИА Новости Спорт делится впечатлениями от всех встреч игрового дня и анонсирует жаркие разборки за право продолжить борьбу за главный клубный трофей Европы.
Всего одна сенсация за вечер
- "Марсель" неплохо бился в родных стенах с "Ливерпулем", но две ошибки стоили французам ничьей. Хозяева не "положили" футболиста под стенку во время штрафного "красных", так что Доминик Собослаи результативно пробил низом точно в угол. А потом еще и в свои забили после прострела Джереми Фримпонга. Ну а третий гол Коди Гакпо и вовсе привел к разгрому.
Футболисты "Ливерпуля"
© Фотография из соцсетей
Футболисты "Ливерпуля"
- "Барселона" быстро пропустила в Праге, затем забила "Славии" два (Фермин Лопес сделал дубль), но перед перерывом вновь пропустила (автогол Роберта Левандовского). Победный гол забил вышедший на замену вместо травмированного Педри Дани Ольмо, положив мяч в уголок. Кстати, четвертый мяч заколотил реабилитировавшийся Левандовский.
Фермин Лопес
© Фотография из соцсетей
Фермин Лопес
- Лондонский "Челси" безуспешно бодался с кипрским "Пафосом" почти 80 минут. К счастью, Мойзес Кайседо спас "синих" от косых взглядов фанатов и принес победителям клубного ЧМ домашнюю викторию с минимальным счетом.
- Игравшая последние полчаса вдесятером "Бавария" не оставила в Мюнхене никаких шансов бельгийскому "Юниону". Правда, ограничилась двумя безответными голами: дубль за три минуты оформил главный бомбардир немецкого гранда Гарри Кейн. Мог и хет-трик сотворить англичанин, но с одиннадцатиметровой отметки угодил в перекладину.
- Возглавляемая Жозе Моуринью "Бенфика" неудачно слетала в Италию, где проиграла "Ювентусу", не сумев "размочить" счет даже с пенальти (Вангелис Павлидис поскользнулся и промазал). На табло черно-белой арены горят 2:0, у "Старой синьоры" три победы в ЛЧ кряду.
- А вот и она, главная сенсация вечера: "Карабах" одолел "Айнтрахт" в Баку. Сильнейший клуб Азербайджана проигрывал со счетом 1:2 к 80-й минуте, однако сумел додавить немцев и забить к финальному свистку дважды.
- "Ньюкасл" в Англии уверенно прошел ПСВ из Нидерландов — 3:0.
- "Атлетик" из Бильбао сотворил камбэк в Италии! Баски проигрывали "Аталанте", однако перевернули игру (3:2) и, выстояв в концовке, добыли важнейшие три очка.
- Мадридский "Атлетико" вернется из Стамбула, где гостил у "Галатасарая", с одним баллом (1:1). Испанцы могли и победить, вот только Маркос Льоренте забил в свои ворота.
Чем запомнился игровой вторник?
О разгроме "Монако" Александра Головина в Мадриде, неожиданном поражении "Пари Сен-Жермен", который без травмированного Матвея Сафонова совсем не радует, сенсационной осечке "Манчестер Сити" и зубодробительной форме футболистов "Арсенала" мы писали в нашем традиционном обзоре. Почитайте.
Расклады перед последним туром
Прямо сейчас мы имеет следующее положение команд в турнирной таблице:
- Выходят в 1/8 финала напрямую: "АРСЕНАЛ" (21 очко), "БАВАРИЯ" (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13);
- Зона стыковых матчей: "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик", "Олимпиакос" (по 8);
- Вылетают из еврокубков: "Наполи", "Копенгаген" (по 8), "Брюгге" (7), "Будё-Глимт", "Бенфика", "Пафос", "Юнион", "Аякс" (6), "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал", "Кайрат" (1).
Что удивляет? Что в первой восьмерке сразу пять представителей Английской премьер-лиги (АПЛ), которая по-прежнему подтверждает свой статус. Выбивается только "Сити", но и "горожане" сохраняют шансы на выход в 1/8 финала напрямую. Не перестают радовать "Спортинг" и "Карабах", а разочаровывают (и сильно разочаровывают!) "Бенфика", "Аякс" и, само собой, чемпионы Италии из "Наполи".
К слову, "Кайрат", "Вильярреал", "Славия" и "Айнтрахт" лишились шансов на плей-офф.
Футболисты "Арсенала"
© Соцсети клуба
Футболисты "Арсенала"
Кульминация общего этапа ЛЧ через неделю!
Все 18 матчей пройдут в следующую среду, 28 января, и начнутся в одно время — стартовые свистки будут даны в 23:00 мск.
Выделяются следующие афиши:
- "Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия);
- "ПСЖ" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия);
- "Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания);
- ПСВ (Нидерланды) — "Бавария" (Германия);
- "Боруссия" (Германия) — "Интер" (Италия);
- "Манчестер Сити" (Англия) — "Галатасарай" (Турция);
- "Ливерпуль" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан);
- "Барселона" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);
- "Монако" (Монако) — "Ювентус" (Италия);
- "Арсенал" (Англия) — "Кайрат" (Казахстан).
Однако и в оставшихся встречах многое будет решаться:
- "Атлетико" (Испания) — "Будё-Глимт" (Норвегия);
- "Атлетик" (Испания) — "Спортинг" (Португалия);
- "Брюгге" (Бельгия) — "Марсель" (Франция);
- "Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия);
- "Байер" (Германия) — "Вильярреал" (Испания);
- "Юнион" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия);
- "Аякс" (Нидерланды) — "Олимпиакос" (Греция);
- "Пафос" (Кипр) — "Славия" (Чехия).