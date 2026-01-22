Рейтинг@Mail.ru
Лавров 27 января проведет рабочий завтрак с послами СНГ - РИА Новости, 22.01.2026
15:00 22.01.2026 (обновлено: 15:26 22.01.2026)
Лавров 27 января проведет рабочий завтрак с послами СНГ
россия, москва, сергей лавров, мария захарова, сергей лебедев, снг, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Сергей Лебедев, СНГ, В мире
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 27 января проведет рабочий завтрак с послами стран-участниц СНГ, где обсудит приоритеты сотрудничества на 2026 год, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Двадцать седьмого января в Москве состоится традиционный рабочий завтрак министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова, рабочий завтрак с аккредитованными в России послами государств-участников СНГ", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, на завтраке также ожидается присутствие генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева и руководителей исполнительных органов других евразийских интеграционных объединений.
"Министр подведет итоги многопланового сотрудничества в рамках СНГ в 2025 году и обсудит с партнерами приоритетные направления взаимодействия в текущем году", - подчеркнула она.
В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) в настоящее время входят девять постсоветских стран - Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
2 января, 08:08
 
