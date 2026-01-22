Лавров 27 января проведет рабочий завтрак с послами СНГ

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 27 января проведет рабочий завтрак с послами стран-участниц СНГ, где обсудит приоритеты сотрудничества на 2026 год, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Министр подведет итоги многопланового сотрудничества в рамках СНГ в 2025 году и обсудит с партнерами приоритетные направления взаимодействия в текущем году", - подчеркнула она.