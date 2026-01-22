https://ria.ru/20260122/lavrov-2069553562.html
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим Белорусским коллегой Максимом Рыженковым обсудил инициативу президента США Дональда... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:08:00+03:00
2026-01-22T13:08:00+03:00
2026-01-22T13:17:00+03:00
белоруссия
россия
в мире
сша
сергей лавров
максим рыженков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400258_0:48:3371:1945_1920x0_80_0_0_281c21c43f1bfa2c71dd8b1d7c4b393d.jpg
https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068744310.html
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400258_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_d6144808ad3938648ce7047043c74225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, сша, сергей лавров, максим рыженков, дональд трамп
Белоруссия, Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Дональд Трамп
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира
Лавров и Рыженков обсудили инициативу Трампа о создании Совета мира