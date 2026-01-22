Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 22.01.2026 (обновлено: 13:17 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/lavrov-2069553562.html
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим Белорусским коллегой Максимом Рыженковым обсудил инициативу президента США Дональда... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:08:00+03:00
2026-01-22T13:17:00+03:00
белоруссия
россия
в мире
сша
сергей лавров
максим рыженков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400258_0:48:3371:1945_1920x0_80_0_0_281c21c43f1bfa2c71dd8b1d7c4b393d.jpg
https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068744310.html
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400258_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_d6144808ad3938648ce7047043c74225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире, сша, сергей лавров, максим рыженков, дональд трамп
Белоруссия, Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Дональд Трамп
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу о создании Совета мира

Лавров и Рыженков обсудили инициативу Трампа о создании Совета мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим Белорусским коллегой Максимом Рыженковым обсудил инициативу президента США Дональда Трампа о создании "совета мира", сообщил в четверг МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым… Стороны обменялись мнениями относительно обращения Президента США Дональда Трампа к ряду стран, включая Российскую Федерацию и Республику Беларусь, с предложением создания "Совета мира", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитической координации, а также ряд актуальных сюжетов международной повестки дня.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане
19 января, 11:57
 
БелоруссияРоссияВ миреСШАСергей ЛавровМаксим РыженковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала