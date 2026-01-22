Губернатор Кузбасса дал указание приостановить оптимизацию медучреждений

КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что дал указание минздраву региона приостановить оптимизацию медучреждений, запланированную на 2026 год.

"Я дал уже указание министру здравоохранения Тарасову Андрею Николаевичу приостановить ту оптимизацию, которая была задумана на 2026 год. В частности, объединение Междуреченской городской больницы с Мысковской городской больницей, это нужно приостановить. Объединение Анжеро-Судженской городской больницы, Яйской районной больницы и Ижморской районной больницы. Приостановить объединение Мариинской районной больницы и Чебулинской районной больницы. А также приостановить объединение Новокузнецкой больницы №29 с Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницей", - сказал Середюк в ходе прямой линии с жителями Кузбасса в соцсетях.

Глава региона отметил, что к рассмотрению вопросов оптимизации нужно подходить тщательно: посоветоваться с людьми и врачами.