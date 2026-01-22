https://ria.ru/20260122/kontsert-2069483839.html
В Сеуле прошел концерт известных российских пианистов
В Сеуле прошел концерт известных российских пианистов - РИА Новости, 22.01.2026
В Сеуле прошел концерт известных российских пианистов
Концерт известных российских пианистов Петра Овчарова и Валентина Малинина в сопровождении оркестра Millenium Symphony Orchestra состоялся в среду, 21 января, в РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:32:00+03:00
2026-01-22T08:32:00+03:00
2026-01-22T09:09:00+03:00
культура
россия
сеул
георгий зиновьев
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069487478_111:0:1169:595_1920x0_80_0_0_c489b8eaf136167f1dd701a70296e72e.jpg
https://ria.ru/20260118/kempf-2068590062.html
россия
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069487478_244:0:1037:595_1920x0_80_0_0_952ae3ac86e58c314894c3b3967f7b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сеул, георгий зиновьев, музыка
Культура, Россия, Сеул, Георгий Зиновьев, Музыка
В Сеуле прошел концерт известных российских пианистов
Концерт российских пианистов Овчарова и Малинина прошел в Сеуле