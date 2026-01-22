Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле прошел концерт известных российских пианистов - РИА Новости, 22.01.2026
08:32 22.01.2026 (обновлено: 09:09 22.01.2026)
В Сеуле прошел концерт известных российских пианистов
Концерт известных российских пианистов Петра Овчарова и Валентина Малинина в сопровождении оркестра Millenium Symphony Orchestra состоялся в среду, 21 января, в
россия, сеул, георгий зиновьев, музыка
Культура, Россия, Сеул, Георгий Зиновьев, Музыка
СЕУЛ, 22 янв — РИА Новости. Концерт известных российских пианистов Петра Овчарова и Валентина Малинина в сопровождении оркестра Millenium Symphony Orchestra состоялся в среду, 21 января, в концертном зале Lotte Concert Hall в Сеуле, сообщило посольство России в Республике Корея.
"Вечер под названием "Между классицизмом и романтизмом" был посвящен произведениям Л. Бетховена, П. И. Чайковского и А. Дворжака", - отметили в дипмиссии.
Присутствовавшие на концерте посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев с супругой поблагодарили российских маэстро за выступление и пожелали дальнейших творческих успехов, добавили в посольстве.
Пианист Фредерик Кемпф - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Пианист Кемпф рассказал, как отдыхает в поездках в Россию
18 января, 11:13
 
КультураРоссияСеулГеоргий ЗиновьевМузыка
 
 
