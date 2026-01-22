Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году
Хоккей
 
19:32 22.01.2026
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году
Магнитогорский "Металлург" на своем льду проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году

Игроки ХК "Металлург"
Игроки ХК "Металлург" . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Илья Талалуев (26-я минута) и Антон Косолапов (59). У "Металлурга" отличился Егор Яковлев (28).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
1 : 2
Сибирь
07:33 • Егор Яковлев
(, Дмитрий Силантьев)
05:01 • Илья Талалуев
(Иван Климович)
58:14 • Anton Kosolapov
(Тэйлор Бек, Тэйлор Бек, Егор Аланов, Егор Аланов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Металлурга" Макар Хабаров провел свой 400-й матч в КХЛ, он провел на площадке чуть более 11 минут и не набрал очков.
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году и прервал серию из восьми побед в регулярном чемпионате КХЛ. "Сибирь" впервые по ходу сезона обыграла магнитогорцев, до этого новосибирский клуб дважды уступил команде Андрея Разина.
"Металлург" с 76 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, где набравшая 43 балла "Сибирь" идет на восьмом месте. В следующем матче новосибирский клуб на выезде 24 января сыграет против казанского "Ак Барса", "Металлург" в этот же день примет "Амур" из Хабаровска.
