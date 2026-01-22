Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026
13:37 22.01.2026
Шандалович обозначил задачи на заключительную сессию Заксобрания Карелии
республика карелия
республика карелия
республика карелия
Республика Карелия
Шандалович обозначил задачи на заключительную сессию Заксобрания Карелии

Элиссан Шандалович поставил задачи на заключительную сессию Заксобрания Карелии

© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания (ЗС) Карелии Элиссан Шандалович обозначил задачи на заключительную парламентскую сессию, сообщает пресс-служба парламента.
В четверг проходит первое в 2026 году заседание. Им открывается весенняя сессия, которая является заключительной для депутатов седьмого созыва.
Шандалович отметил, что депутатам предстоит напряженная работа, и обозначил задачи на предстоящие месяцы.
"Совместно с главой Карелии и правительством республики мы, безусловно, продолжим разработку и принятие законов, которые будут обеспечивать рост экономики и повышение инвестиционной привлекательности. Наши решения должны работать на развитие республики, на выполнение социальных обязательств, на решение задач <…> по повышению качества жизни граждан", — цитирует пресс-служба спикера.
Важнейшим приоритетом для парламента Карелии остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Поэтому особое внимание — мерам поддержки бойцов и их близких.
По словам Шандаловича, в зоне внимания Заксобрания остается бюджетная сбалансированность в текущем году. Кроме того, в течение сессии необходимо подготовить основу для проекта закона о бюджете 2027 года, который предстоит утверждать депутатам нового, восьмого созыва.
"Считаю принципиальной задачей усиление парламентского контроля за теми законами, которые уже приняты. С начала года по нашему закону часть полномочий по земле, как вы знаете, вернулась на муниципальный уровень. С 1 марта вступает в силу закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. И важно внимательно посмотреть, как наши законы работают, нужны ли изменения и донастройка законодательства, и делать это нужно оперативно", — заключил спикер ЗС Карелии.
В повестке заседания более 10 вопросов.
 
Республика Карелия
 
 
