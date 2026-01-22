Шандалович обозначил задачи на заключительную сессию Заксобрания Карелии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания (ЗС) Карелии Элиссан Шандалович обозначил задачи на заключительную парламентскую сессию, сообщает пресс-служба парламента.

В четверг проходит первое в 2026 году заседание. Им открывается весенняя сессия, которая является заключительной для депутатов седьмого созыва.

Шандалович отметил, что депутатам предстоит напряженная работа, и обозначил задачи на предстоящие месяцы.

"Совместно с главой Карелии и правительством республики мы, безусловно, продолжим разработку и принятие законов, которые будут обеспечивать рост экономики и повышение инвестиционной привлекательности. Наши решения должны работать на развитие республики, на выполнение социальных обязательств, на решение задач <…> по повышению качества жизни граждан", — цитирует пресс-служба спикера.

Важнейшим приоритетом для парламента Карелии остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Поэтому особое внимание — мерам поддержки бойцов и их близких.

По словам Шандаловича, в зоне внимания Заксобрания остается бюджетная сбалансированность в текущем году. Кроме того, в течение сессии необходимо подготовить основу для проекта закона о бюджете 2027 года, который предстоит утверждать депутатам нового, восьмого созыва.

"Считаю принципиальной задачей усиление парламентского контроля за теми законами, которые уже приняты. С начала года по нашему закону часть полномочий по земле, как вы знаете, вернулась на муниципальный уровень. С 1 марта вступает в силу закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. И важно внимательно посмотреть, как наши законы работают, нужны ли изменения и донастройка законодательства, и делать это нужно оперативно", — заключил спикер ЗС Карелии.