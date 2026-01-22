Налоговая предъявила к Тимуру Иванову требование на 781 тысячу рублей

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Столичная налоговая инспекция № 4 просит включить в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова его неисполненные обязательства перед бюджетом в размере более 781 тысячи рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о требованиях "по уплате обязательных платежей, <…> из которых: 717 284 рубля — основной долг, <…> 63 780,46 рубля — пени". Заявление инспекции будет рассмотрено судом в течение месяца "без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве".