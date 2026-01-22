https://ria.ru/20260122/inspektsija-2069646581.html
Налоговая предъявила к Тимуру Иванову требование на 781 тысячу рублей
2026-01-22T17:06:00+03:00
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Столичная налоговая инспекция № 4 просит включить в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова его неисполненные обязательства перед бюджетом в размере более 781 тысячи рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о требованиях "по уплате обязательных платежей, <…> из которых: 717 284 рубля — основной долг, <…> 63 780,46 рубля — пени". Заявление инспекции будет рассмотрено судом в течение месяца "без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве".
Ранее в четверг стало известно, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ
), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве Иванова
предъявило к нему требование в размере более 3,9 миллиарда рублей, основанное на приговоре по его уголовному делу.
Арбитражный суд Москвы
в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту. В настоящее время Иванову предъявлено еще одно требование ПСБ — на сумму около 3,9 миллиона рублей.